Motoladrón asesinó a reconocido productor de eventos en el sur de Cali para robarlo. Fotos: suministradas.

En el barrio El Ingenio, al sur de Cali, un motoladrón asesinó a tiros a un reconocido productor de eventos mientras caminaba por la vía pública, para luego robarle sus pertenencias y huir del lugar.

La víctima fue identificada como Diego Fernando Mazabel, de 45 años, quien se desplazaba por la carrera 85A con calle 13A cuando fue interceptado por un hombre que se movilizaba en motocicleta.

De acuerdo con vídeos de cámaras de seguridad del sector, el delincuente le disparó a quemarropa y posteriormente le hurtó el celular, la billetera y un maletín, antes de escapar.

Mazabel era conocido en Cali por su trabajo como productor de eventos sociales, especialmente matrimonios. En días recientes había anunciado en sus redes sociales su matrimonio.

Las autoridades se pronunciaron

“Estamos recolectando todo el material probatorio, incluidos videos de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape y la placa de la motocicleta utilizada por el agresor”, señaló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura del asesino.

“Se conformó un grupo especial de investigación para acelerar los resultados y dar con el responsable de este homicidio”, afirmó.

