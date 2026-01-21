Video registra avistamiento de hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja

Al Magdalena Medio llegaron los hipopótamos hace 30 años. Pero a Barrancabermeja uno llegó desde finales de 2025. En redes sociales circula un video de un hipopótamo en la vereda Cuatro Bocas, jurisdicción del corregimiento El Centro.

El secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, explicó que, desde el punto de vista ambiental, esta especie estaría ampliando sus territorios. “Ellos son una especie muy territorial y lo que están haciendo es el reconocimiento de áreas, de humedales, porque el hipopótamo en Colombia se siente en un paraíso”, expresó.

Pues, durante los 12 meses del año tienen agua ilimitada y es el ambiente oportuno para su procreación. Sin embargo, representa un riesgo muy grande para la comunidad.

Frente a este caso, la Secretaría de Ambiente explicó que el plan de acción contempla dos opciones. La primera es la captura del animal para su reubicación, que podría darse en un zoológico. La segunda es la caza control, que implica dar de baja a la especie. Sin embargo, el secretario aclaró que ninguna de estas decisiones le corresponde a la autoridad local.

“Nosotros no tenemos la logística para transportar un animal de más de una tonelada. Lo que debemos hacer es evaluar la especie y articular con el Ministerio de Ambiente, que es el que toma la decisión final”, explicó.

Granados precisó que, mientras se surte ese proceso, el animal no será intervenido, salvo una única excepción: la legítima defensa, en caso de que represente una amenaza directa contra una persona.

Las consecuencias están en las heces. Según explicó la Secretaría de Ambiente, estas generan una alta nutrificación de los cuerpos de agua, los dañan y alteran las condiciones ecosistémicas, lo que impide que la especie permanezca libremente en el territorio.

🦛 #EnVideo | Así fue visto un hipopótamo en la vereda Cuatro Bocas en Barrancabermeja. 👉 Se le da recomendación a la comunidad de no acercarse al animal, ya que se trata de una especie territorial y agresiva. pic.twitter.com/rQaiB0vB7K — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 21, 2026

El primer registro fue en la ciénaga del Opón, a finales de diciembre de 2025, y la pregunta que surge es si se trata del mismo ejemplar o de uno más en Barrancabermeja. Según la Secretaría de Ambiente, no se han reportado nuevos avistamientos, aunque sí se encontraron huellas del animal, por lo que se considera que se trata del mismo individuo.

Estos avistamientos también generan posiciones encontradas. Mientras algunos ven en la presencia del hipopótamo un posible atractivo, las autoridades insisten en que se trata de una especie invasora, ajena al territorio, cuyo impacto ambiental y riesgo para la comunidad no pueden minimizarse.

La Secretaría de Ambiente informó que se hará una visita técnica para verificar si el hipopótamo continúa en el humedal Caño La Cira. Sin embargo, las autoridades advierten que es posible que no logren ubicarlo.

En ese caso, se mantendrá el monitoreo con apoyo de la comunidad. “Si no lo llegamos a encontrar mañana, tendremos que pedirles el favor a los pobladores que, una vez se dé un nuevo avistamiento, nos informen de inmediato para salir a hacer el seguimiento”, indicó el secretario.