Menor asesinada y otras dos mujeres heridas, tras violento ataque con arma de fuego en Bucaramanga

Bucaramanga

Nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en Bucaramanga. En la noche del martes 20 de enero en el barrio San Miguel, una menor de 16 años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron heridas tras un ataque sicarial ocurrido en la cancha de fútbol de este sector.

Los hechos se registraron hacia las 9:38 de la noche en la calle 51, #13-154. En el lugar fueron impactadas por arma de fuego tres mujeres, quienes fueron auxiliadas y trasladadas de inmediato a centros asistenciales de la ciudad.

La víctima fatal de 16 años, quien presentó múltiples heridas por arma de fuego, entre ellas una lesión en el cuello, además de impactos en la rodilla izquierda y la región glútea. La adolescente fue trasladada inicialmente al Hospital Chicamocha, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las otras dos mujeres lesionadas son Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien sufrió una herida en la cabeza y Alison Valentina Espitia Argüello, quien presentó una herida en la región de la cadera con fractura ósea, según informe de las autoridades. Ambas fueron llevadas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.

¿Cuál fue el motivo del crimen?

Según las versiones preliminares de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la revisión de cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, al parecer llegaron al lugar y uno de ellos, vestido con pantalón blanco y camisa negra, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas. Tras cometer el ataque, los agresores huyeron del lugar.

En el sitio de los hechos las autoridades encontraron seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles. Como principal hipótesis del crimen se manejan problemas pasionales, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este violento hecho.