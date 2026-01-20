“Formalizar sin plata es poner en riesgo el hospital”: HUS responde a ministros de Salud y Trabajo

Bucaramanga

Tras las declaraciones de los ministros de Salud y Trabajo, el Hospital Universitario de Santander salió a aclarar su posición frente a la formalización laboral y el uso de los recursos girados por el Gobierno Nacional.

Desde la gerencia del hospital se insistió en que sí existe la voluntad de avanzar en la formalización, pero que el proceso no puede hacerse sin planeación ni respaldo financiero. “La formalización no puede ejecutarse de manera improvisada ni por presión coyuntural, porque implica costos permanentes que deben ser sostenibles en el tiempo”, señalaron.

El hospital explicó que los más de 60 mil millones de pesos anunciados por el Ministerio de Salud y Protección Social corresponden al pago de una deuda histórica por la atención a población migrante y no a recursos nuevos. “No se trata de un fondo adicional ni de un incentivo, sino del reconocimiento de servicios ya prestados por el hospital”, precisaron.

También advirtieron que avanzar en la formalización sin garantías de pago representa un riesgo. “Sin continuidad en los giros del Gobierno y sin el cumplimiento oportuno de las EPS, cualquier proceso de formalización se vuelve financieramente insostenible y pone en riesgo la operación del hospital”, indicaron, al señalar que la deuda de las EPS intervenidas asciende a cerca de 300 mil millones de pesos.

Sobre la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo, cercana a los 3.000 millones de pesos, el hospital confirmó que aún no ha sido ejecutada y que existe plazo hasta junio para presentar un proyecto base. “Ese plazo se está atendiendo con seriedad y responsabilidad, cuidando la estabilidad institucional y la atención a los pacientes”, concluyeron.