Nueva reunión entre el alcalde Galán y el gobernador Rey para discutir pico y placa

La medida de pico y placa para los vehículos que no están matriculados en Bogotá y que circulan frecuentemente por la ciudad todavía no se ha definido.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que a finales de este mes de enero espera reunirse con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para discutir esta medida.

Reiteró su desacuerdo frente a esta medida. “La medida del pico y placa es discriminatoria, margina al departamento y ensombrece todos los avances que hemos tenido de integración”.

Por su parte, el alcalde Galán, confirmó esta reunión que se llevará a cabo antes de finalizar este primer mes del año y precisó que la idea es buscar una solución conjunta.

“Busquemos juntos los recursos que van a permitir que hagamos las inversiones para que la gente vea que se resuelve el problema de entradas y salidas a Bogotá”, señaló Galán.

Anuncio de pico y placa

En diciembre de 2025, Galán anunció que en los primeros seis meses de 2026, se implementaría pico y placa los sábados para los vehículos no matriculados en Bogotá, para recaudar recursos que irán destinados a mejorar la infraestructura vial.

Esto causó rechazo por parte del gobernador de Cundinamarca y de varios alcaldes municipales quienes denominaron la medida como “discriminatoria”.

Reuniones

Desde que el mandatario capitalino anunció la medida, los alcaldes y el gobernador se reunieron por primera vez ese mismo diciembre de 2025 para discutirla.

Un mes después, en enero de 2026, los mandatarios anunciaron una segunda reunión para seguir dialogando esta medida y llegar finalmente a un acuerdo.