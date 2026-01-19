Pico y Placa en Bogotá del 19 de enero al 25 de enero de 2026: horarios, vehículos exentos y más

El Pico y Placa es una restricción vehicular que busca reducir la congestión y la contaminación que genera la circulación de vehículos en la capital colombiana. La restricción se basa en el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante los puentes festivos en Bogotá, rige la medida del Pico y Placa en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Durante este día, hasta el mediodía no habrá restricciones para el ingreso a Bogotá, pero a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., se habilita el ingreso únicamente a los vehículos de placas pares.

A partir de las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m. ingresan únicamente los vehículos con placas impares.

Semana del 19 al 25 de enero de 2026

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 24 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 25 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y Placa Solidario en Bogotá

El Pico y Placa Solidario es un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa semanal. El Pico y Placa solidario depende de las tres variables, que son:

Impacto ambiental determinado por características mecánicas de los carros como el cilindraje, el combustible y el modelo del vehículo.

Avalúo del vehículo.

Lugar de registro de la matrícula.

Según explicó el Distrito, el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

