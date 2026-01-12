Más de $2.000.000 de pesos es la sanción por SOAT vencido 2026: Cálculo multa + inmovilización // Caracol Radio

Circular sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente en 2026 se ha convertido en una de las infracciones más costosas para los conductores en Colombia.

Aunque muchos se fijan solo en el valor del comparendo, la realidad es que el pago total para recuperar el vehículo y quedar a paz y salvo supera fácilmente la barrera de los $2.000.000 de pesos, es decir, un salario mínimo legal vigente para el presente año.

Esta es la infracción por circular con SOAT vencido

La infracción catalogada como D02 en el Código Nacional de Tránsito (“Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley”) conlleva una sanción automática de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV).

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza financiero no termina ahí. A diferencia de una fotomulta por velocidad, esta infracción implica la inmovilización inmediata del vehículo.

Estos son los gastos totales por la infracción

1. La Multa (Comparendo D02)

Con el ajuste del salario mínimo y la UVT para 2026, el valor base de la multa ronda los $1.500.000 COP (cifra aproximada sujeta al valor exacto del SMLDV 2026). Este es el monto que debe pagarse a la Secretaría de Movilidad.

2. La Grúa (Traslado)

Como el vehículo no puede circular sin seguro, debe ser levantado. El servicio de grúa en ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cali varía, pero en 2026 el costo de traslado para un vehículo liviano oscila entre $190.000 y $230.000 COP.

3. Los Patios (Parqueadero)

Aquí es donde el taxímetro corre rápido. El costo del primer día de patios puede estar cerca de los $130.000 COP. Sin embargo, el trámite de salida no siempre es inmediato.

Si el vehículo es inmovilizado un viernes o fin de semana, deberá pagar 2 o 3 días de custodia.

Esto suma fácilmente otros $300.000 - $400.000 COP adicionales.

4. La compra obligatoria del SOAT

Para poder retirar el vehículo de los patios, es requisito obligatorio comprar el SOAT nuevo. Dependiendo del cilindraje de su carro o moto, esto suma entre $500.000 y $900.000 COP más a la cuenta del día.

Tabla de Costos Estimados 2026

Concepto Costo Estimado (Aprox) Multa (D02) $1.500.000 Grúa $210.000 Patios (2 días) $250.000 Total Sanción $1.960.000 + Costo del nuevo SOAT $600.000 DESEMBOLSO TOTAL $2.560.000

¿Las cámaras detectan el SOAT?

Sí, por ello es importante recordar que en Bogotá y otras ciudades del país, las cámaras de fotodetección están calibradas para cruzar la placa del vehículo con la base de datos del RUNT.

Esto significa que no necesita ser detenido por un agente físico para recibir la multa. Si una cámara lo capta circulando con el seguro vencido, la orden de comparendo le llegará a su domicilio.

¿Cómo verificar si mi SOAT está vigente?

Para evitar sorpresas, verifique el estado de su póliza directamente en la página del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) por placa y cédula del propietario. No se confíe solo del papel impreso o el correo electrónico, compruebe que la aseguradora haya cargado la vigencia en el sistema nacional.