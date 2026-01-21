Irán, Groenlandia y Trump: el arranque del 2026 en el mundo

En Hora20 una mirada al mundo con el que empezamos este 2026. Una mirada por fuera de nuestro hemisferio, donde Irán, Groenlandia, China y otras latitudes empiezan el año bajo protestas, amenazas de invasión, ánimos expansionistas y una política global que parece no detenerse.

Lo que dicen los panelistas

Para Carlos Alberto Patiño, experto en asuntos internacionales, profesor en la Universidad Nacional y autor de varios libros sobre política global, es importante recordar que la República Islámica es producto de una revolución islamista que instaló una teocracia, “hay que tener claro que los miembros y seguidores más radicales están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su estructura política”. Detalló que los hechos no demuestran que el régimen tambalee, “trata de sobrevivir a cuesta de una represión sangrienta y con lo que se ha dicho sobre el ejército en la represión, lleva a situación difícil”.

Sobre el efecto geopolítico, comentó que en la invasión a escala en Ucrania, Rusia la cometió por unos aliados importantes: Irán, China y Corea del Norte, “ahora se ha producido una suerte de decepción por la incapacidad rusa para asistir a sus aliados”.

Frente a Groenlandia, advirtió que el interés de Trump pasa por el tema de tierras raras, minerales, pero también hay proyección geopolítica del ártico y para EE. UU. “es una proyección determinante sobre predominio marítimo en el Polo Norte. Ya hay rutas exploradas por parte de buques chinos y rusos”.

Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales de EL PAÍS, autor del ensayo ‘La era de la revancha’, destacó que EE. UU. tiene un interés profundo en la región, “aunque esté reorientando su atención hacia otros lugares. En Oriente Medio quiere afianzar su relación con los países suníes y con Israel, de los cuales Irán es su antagonista”. Advirtió que la administración Trump tiene enorme recelo en involucrarse en acciones que puedan llevar al caos; “aprendió de sus experiencias en Irak y creo que Trump quiere afianzar la posición de EE. UU. en la región con sus aliados”.

Señaló que Groenlandia es la expresión de una nueva forma de ver el mundo, “se concentran diversos interés: estratégicos, de recursos, pero sobre todo, es la expresión en la que Trump afirma una esfera de influencia hemisférica”. Insistió que desde Estados Unidos se proyecta una acción de rasgos imperiales que tiene que ver con interferencias e intervencionismo para favorecer aliados políticos”.

Desde Madrid, Trinidad Deiros Bronte, periodista internacional de El País, ha sido enviada especial del conflicto en Oriente y en la ofensiva de Israel en Gaza y Líbano. Actualmente se ocupa de Irán, Afganistán y el Golfo Pérsico, contó que Irán completa tres días sin manifestaciones, dado que fuerzas de seguridad tienen enrome despliegue con vehículos blindados, “la represión ha llegado al punto en que Guardia Revolucionaria, el ejército, milicias y cuerpos de seguridad han disuadido las protestas”. Remarcó que los iraníes están encerrados en su casa, hay versiones de toques de queda en las noches y una campaña de detenciones solo por estar en las calles. Explicó que el perfil de aquellos que salen las calles es diferente al de las protestas de hace tres años, en esta ocasión, las primera manifestaciones fueron por agravios económicas y las protagonizaron comerciantes. Hay un fenómeno que explica menor presencia de mujeres en estas protestas y hay muchas que son víctimas, pero su presencia no ha sido tan masiva. La violencia ha disuadido la participación de las mujeres en las manifestaciones”.

Explicó que tener paz y tener libertad son las demandas de los iraníes, sean hombres o mujeres, “pero si colapsara el régimen, se produciría algún tipo de enfrentamiento civil protagonizado por partidarios del actual régimen”.

Desde Nuuk, capital de Groenlandia, Juan Pablo Calvás, periodista de 6AM W de Caracol Radio, contó que tras dialogar con varias personas, el sentimiento que predomina es el de cansancio y fatiga, más que temor. Explicó que los minerales raros que hay en la isla y que son importantes para la tecnología, la IA, etc., están en el corazón de la tierra bajo una capa de 3 kilómetros de hielo, “a esa riqueza se podrá acceder en la medida que avance el calentamiento global”. Resaltó que ahora Trump habla de China y de su interés en Groenlandia por cuenta de las licencias que tuvo el país asiático para explotar minerales en la isla, sin embargo, las dificultades en el acceso, no permitió la extracción de ningún mineral.

También explicó que Dinamarca sostiene económicamente la isla y que es visto por ellos como una inversión, “en ese sentido, Dinamarca no quiere ni a Estados Unidos ni a China, pierden riqueza del subsuelo y una ubicación clave”. Por último, detalló que a Groenlandia no le conviene la independencia, por lo menos, no ahora, “si se independizan de Dinamarca pierden el bloque de financiación, entonces Trump dirá que les dará regalías, pero eso no está claro”.

Al finalizar, Carlos Granés, escritor, ensayista, columnista, autor de Delirio americano y El rugido de nuestro tiempo y doctor en Antropología Social, señaló que Groenlandia puede significar un triunfo para la megalomanía y el ego de Trump, “él sería el responsable de que su nación crezca exponencialmente, pero también está el control del Ártico y la vía marítima que le interesa controlar a EE. UU.” Advirtió que el control de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería a costa de la OTAN y la paz y la alianza entre Europa y Estados Unidos, “Europa está incómoda con esto y ya han enviado un contingente simbólico a Groenlandia, hay soldados europeos en la isla, dando a entender que este es territorio europeo y cobijado por lo que implica Europa”.

Sobre ese frente, manifestó que es claro que Trump desprecia a los europeos, no le gusta la UE, no siente simpatía por los valores cultivado en ese bloque.

Sobre América Latina y lo que viene para el 2026, dijo que la región había gozado en los últimos años de absoluta relevancia, “en las memorias de Obama la región no figura, no contaba en el tablero geopolítico, ahora eso ha cambiado por completo. América latina es epicentro de las noticias mundiales y eso a veces es malo porque indica que estamos en problemas. Eso es peligroso porque estamos a merced de un presidente que no acude al discurso de derechos y democracia y que se centra en el poder militar y necesidad de recursos estratégicos”.