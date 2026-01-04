Caída de Nicolás Maduro: incertidumbre, transición democrática y nueva estrategia de EE. UU.

Un especial extraordinario de Hora20 para analizar un momento clave para la historia de Venezuela y la región, lo que representa la detención de Nicolás Maduro, la incursión de tropas de Estados Unidos en suelo venezolano y lo que viene en adelante para el futuro y la estabilidad de ese país y la región. Una mirada sobre los argumentos expuestos por Donald Trump, lo que representa que Washington se haga cargo de Caracas y lo que esto significa para Colombia.

Lo que dicen los panelistas

Javier Lafuente, subdirector de El País en América, explicó que tardará varios días o semanas en aclararse el futuro de Venezuela, “hay un escenario peligroso con la captura de Maduro, sobre todo, que se presente una operación militar como una liberación democrática y se abre un escenario peligroso, y, por otro lado, que se presente esta operación en defensa de un régimen autoritario y que el chavismo lo utilice para organizar filas y justificar una represión mayor”. Resaltó que de alguna manera es llamativa la postura de Trump hacia María Corina Machado y cómo se termina enfriando la oposición, “le importa más los negocios de petroleras que el futuro de la oposición en Venezuela”. En cuanto al chavismo, lo de Delcy Rodríguez y el decreto de conmoción interior, la cúpula, lo calificó como una respuesta contenida.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, señaló que a partir de la rueda de prensa de Trump se deduce cómo el cambio de régimen no es la prioridad, “no se lleva a cabo una operación de extracción para llevar democracia e instituciones, esa no es la prioridad de Trump y hay un nivel de fragmentación grande al interior del gobierno de EE. UU.” Además, aseguró que es claro que la intención de Trump no era sacar a Maduro para poner a la oposición en el poder, “la impresión es que el proceso de transición de Trump pasa primero por satisfacer una necesidad y un deseo de apropiarse de la industria petrolera y luego vendrá la democracia más tarde”.

De otro modo, explicó que el proceso de construcción democrática no se debe dar a través del uso de la fuerza o la imposición, “ahí están los casos de intervención militar de Estados Unidos en otros países para cambiar regímenes y eso ha resultado un fracaso absoluto”.

Para Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional y experto en asuntos internacionales, la rueda de prensa de Trump deja más dudas porque asegura que no se hace semejante intervención para no propender por la democracia, “pero es importante también porque esto avala el tema de Rusia, Groenlandia o avala una intervención en Taiwán y otras circunstancias, es un asunto transaccional, por eso hay más confusión en este momento”. Detalló que basado en el documento de estrategia de seguridad nacional, el gobierno Trump está concentrado en las fuerzas de influencia, “entonces hay una ruptura que termina por consolidarse frente al orden internacional tal como lo conocíamos”.

Gabriel Silva, exembajador en Washington, exministro de Defensa, politólogo y columnista, planteó que la operación desarrollada por Estados Unidos es una partida de defunción del sistema multilateral y el derecho internacional, “la OEA es un circo y lo será si se atreve a discutir el tema. El multilateralismo está sepultado con esta acción. Esto tendrá consecuencias graves. Sí se ha sepultado el régimen interamericano y eso abre incertidumbre sobre muchos aspectos, derechos humanos, Estado de derecho, intereses, es una tierra de nadie este continente”.

Sobre el papel de Colombia y los mensajes de Trump a Gustavo Petro, advirtió que el presidente colombiano se siente protegido por el proceso electoral, “hay fuerzas de Estados Unidos como las de Rubio que le dicen a Trump que si interviene, si hace una acción militar de fuerza en Colombia, garantiza una ruptura al proceso electoral que se orienta hacia un cambio ideológico en Colombia, hay algo de realidad en este freno que ha ejercido el proceso electoral sobre Trump y sus designios hacia Colombia y Petro, otra cosa preocupante es que han ocurrido momentos es lo que se le invita al diálogo, se le ha dicho desde la descertificación que haya dialogo para recuperar la cooperación, pero la respuesta fue con megáfono”.

Jorge Mantilla, politólogo, experto en crimen organizado y PhD en criminología, advirtió que la cúpula del chavismo parece intacta, “eso desde el punto de vista de la ciencia política es complejo de plantear porque se saca una carta de la baraja que es Maduro con ayuda de gente del régimen, pero ahora se rebajara y entonces de repente hay transición a la democracia”

Sobre otros efectos que podría tener, dijo que si lo ocurrido evoluciona a una guerra irregular o a un segundo ataque, el panorama sería más complicado porque guerrillas como el ELN, que operan en Venezuela, juegan un papel de intermediador.

Para Adam Isacson, director para la veeduría de la defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos WOLA, experto en seguridad, defensa y migración, resulta impresionante el nivel de improvisación tras el operativo, “impacta mucho cómo Trump en la entrevista con Fox dice que todavía están decidiendo el próximo paso, cómo puede ser eso, después dice que habrá presencia de EE. UU. hasta que haya transición y después sale con el tema petrolero, entonces cambia de misión y de objetivo en medio de su propia conferencia de prensa”. Sobre ese tema, advirtió que podría demostrar que hay asesores en desacuerdo y que seguramente Marco Rubio no estaría de acuerdo en que remanentes del chavismo continúen en el poder.

Sobre el relacionamiento con la región, dijo que para Trump hay algunos mandatarios de América Latina que lo apoyan y eso hace parte de la nueva dotrina porque pone a la región por encima de otros intereses como el de China, OTAN, Europa y Oriente Medio, “eso va más allá de los presidentes de derecha, tiene que ver más con el populismo o la cercanía con MAGA con figuras parecidas a Milei, Kast o Bukele”.

Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, resaltó que no resulta sorprendente que la democracia no sea el eje de la captura de Maduro, recordó que Trump en la rueda de prensa no habló ni una sola vez de democracia, “Rubio influyó en Trump con el tema del narcotráfico y narcoterrorismo para que él con esa política siguiera la intervención y ahora salió la verdad y que el motivo es petróleo, es una actitud unilateral y mercantilista, eso es lo que le interesa y si algo hemos aprendido del segundo mandato de Trump, lo que lo motiva es acumular dinero y poder, petróleo, no creo que él esté improvisando, eso es lo que él quiere”.

Finalmente aseguró que para Trump el tema de Maduro se volvió un asunto de venganza y personalista, pero que no tiene que ver con los intereses nacionales.