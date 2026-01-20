Consultas, encuestas y las fichas clave de la elección 2026

En Hora20 el escenario electoral de cara a las encuestas, la configuración de las consultas, los escenarios en la derecha, la izquierda y el centro... también el debate sobre el constante ataque de algunos candidatos a la prensa. Después, el análisis a las tensiones que no se calman entre el gobierno nacional y varios gobernadores que se han rebelado ante la emergencia económica.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, periodista y columnista en El Espectador, manifestó que la Gran Consulta es para ordenar escenario, “pero no hay proyección electoral clara. Esta elección es petrismo y antipetrismo y en el antipetrismo hay una cantidad de actores que se desdibujan en la medida que no tienen una propuesta política clara; es una consulta que no interpreta a nadie”. Incluso, planteó que se reflejan tensiones políticas entre los propios integrantes de la consulta, “no hay relato, no hay emociones, no se sabe qué representan estos candidatos unidos, cuando tienen relatos unidos sólidos y construidos de tiempo atrás”.

Para José David Riveros, abogado, exsecretario de Gobierno de Bogotá, profesor universitario y consultor, la consulta lo que busca es tener una alternativa a Abelardo de la Espriella desde la centroderecha, “pero si esa consulta no saca 6 millones de votos, el candidato de la derecha termina siendo Abelardo desde la primera vuelta”. Planteó que los integrantes de la consulta son personajes que se entienden en el espectro de la centroderecha y terminan de sellarlo al permitir la entrada de Paloma, “falta mucho y en el país cada semana hay un escándalo. No creo que hayamos estado en un momento de desinformación como este. Tenemos dos encuestas con dos ganadores y un tercero que no es tan claro”.

Lucas Pombo, periodista y consultor, planteó que las encuestas publicadas muestran dos ganadores y dos perdedores: Cepeda y De la Espriella como ganadores y los integrantes de la consulta de la centro derecha como perdedores, “se rompe con el mito de que De la Espriella tiene techo y que Cepeda lo derrota en segunda vuelta y en la encuesta de GAD3, el espacio entre Abelardo y Cepeda es menor; esto fortalece a Abelardo y resta importancia a la tercería que sería de la consulta”. Manifestó que el voto útil se iría hacia el candidato de la derecha, que es De la Espriella y de la izquierda que es Cepeda.

Sobre los ataques del gobierno y de candidatos a los periodistas, planteó que esto se volvió paisaje, “es una realidad en la que nos va a tocar vivir. No es aceptable, pero es una realidad. Pasa en México, Brasil, EE. UU. y Colombia; es muy preocupante”.

Para Yohir Akerman, periodista, columnista e investigador, el centro político se ha movido demasiado, “entre más extremos hay, más elástico es el centro político. Eso ha hecho que la amalgama de la consulta de centroderecha permita recoger distintos sectores”. En ese sentido, comentó que si bien la consulta no es perfecta, sí es indispensable, “es el único mecanismo que permite ordenar mínimamente la oferta política y separar aspiraciones personales, de los que tienen posibilidad real”. También aseguró que, aunque en esa consulta de centroderecha no se define presidente, sí se define quién puede aspirar desde el centro, “fue un error de Fajardo no ir a consulta porque se desaparece. Los Candidatos necesitan momentos mediáticos y eso lo permite la consulta. No ir a consulta es desaparecer del tablero. El ganador de consulta de centroderecha generará un sentido de unión electoral".

Frente a las encuestas, dijo que la intención de voto cambia rápido y sin aviso, “los resultados de la encuestas envejecen rápido, entonces ese elemento no se puede perder de vista por el efecto que tiene las redes sociales. La reunión con Petro va a generar cualquier reacción por lo sorpresivo que son ambos personajes y en esa medida la reunión va a generar incertidumbre sobre quiénes serán los caballos ganadores”.