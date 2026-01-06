Juicio, presidencia interina y transición: lo que ocurre horas después de la captura de Maduro

En Hora20 sobre la realidad y el futuro político de Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado sábado en la madrugada. El debate sobre lo que ha pasado durante las última horas, la comparecencia de Maduro ante un juez, el futuro político de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez y lo que vendrá en materia de colaboración con Washington. Después, lo que esto representa para Colombia y las reiteradas amenazas de Trump sobre Gustavo Petro.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, economista, experto en política internacional y consultor en comunicaciones, planteó que cualquier demócrata se alegra de que Maduro caiga, “el problema son los corolarios. El primero, el régimen no cambia, el segundo, es que vivimos en el peor de los mundos del pasado, que es la mezcla de doctrina Monroe, que es la Monroe, revisada por Roosevelt con la idea de que hay que usar la diplomacia de las cañoneras para defender los intereses de las empresas en la región, entonces es eso mezclado con el peor de los resultados de la Guerra Fría que fue cuando EE.UU. decide que este señor es un X, pero es nuestro X, entonces esta situación es probable que como ya lo demostró con sus acciones el presidente Trump y con su discurso, no le interesa la democracia, ni derechosos civiles, le interesa el petróleo, además, ellos también tienen enormes reservas de oro y coltán, ya vimos el precio del oro y el coltán es fundamental para guerra tecnológica”.

De otro lado, dijo que si bien se puede dar esperanza por Maduro, se ve que el régimen sigue igual, que EE. UU. es el hegemonía, “es una mezcla de Guerra Fría en la que mis dictadores son buenos, intervengo en todo lado, y la deslegitimación de cualquier forma de democracia por la forma como tratan a verdaderos ganadores de las elecciones del 2024, hay señales de enorme preocupación porque situación por ahora no está en perspectiva de mejora”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, politóloga, aseguró que lo ocurrido el sábado en la madrugada nada tiene que ver con democracia, “este golpe y el gobierno de EE.UU. puede argumentar que fue una operación de delta force y no implica cambio de régimen y todo parece indicar una negociación: primero se negoció con el régimen, segundo, se deja una parte del régimen y se presentan intercambios que conducen a recuperar la industria petrolera, no para venezolanos, pero sí con una negociación favorable a EE.UU., que para la producción de petróleo sí es mejor, pero no implica en ese sentido que democracia vuelva a Venezuela”. Manifestó que si Trump acepta que fue operación de cambio de régimen, lo llevan a un impeachment, “por eso él se mantiene que no implica un cambio de régimen y nos mantenemos en esa fila delgada entre legalidad e ilegalidad”.

En otro sentido, dijo que lo que le menos le conviene a Trump para sus intereses petroleros es el cambio democrático, “esto no lleva a la transición democrática, esto toca moverlo y presionarlo a través de ciudadanía organizada, sociedad civil, de la gente que tenga apoyo para moverse por el respeto de derechos humanos; Machado no tenía nada que ofrecerle a Trump, lo que ella quería no es lo que quiere Trump”.

Para Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, experto en estudios políticos internacionales, seguridad y defensa nacional, es ingenuo pensar que al otre día de la captura iba a desarrollarse elecciones, “se ven acciones para lograr hacer algo que no es nuevo y es tratar de cambiar un régimen autocrático. Las experiencia muestran que si no se hace como se debe y se tiene en cuenta actores del régimen, que son las facciones, las consecuencias son peores, entonces se hizo la extracción, se hizo una demostración de uso de fuerza, como herramienta de contención, se ha halado de segundo ataque, han enviado mensajes, también se tiene que visualizar con cautela, pero no se puede llenar de falsas expectativas, es un hecho importante y pone en evidencia en lo militar que las Fuerzas Armadas venezolanas no son lo que tanto decían”.

Sobre el factor petróleo, dijo que este no es de Venezuela, pues desde hace años era vendido a países aliados del régimen como China o Rusia, “ese petróleo ya se lo roba y es de un régimen criminal que gobierna y que tiene capturados los recursos naturales, en ese sentido, Trump habla de acuerdos comerciales, como ocurre en cualquier otro país”.

Nastassja Rojas, profesora e investigadora en derechos humanos venezolana y candidata a doctora en Derecho, explicó que lo que estamos viendo hoy es que en Venezuela no se da ningún tipo de transición, “hay un reacomodo del poder, una forma de gestionar el shock y eso lo vemos hoy y que estaba dentro de las carta del mismo régimen de saber cómo reacomodarse, me sorprende que no se hable de la toma de posesión de la asamblea que se posesionó, de la toma de posesión de Delcy, pese a que ella justifica que no asume presidencia en sentido estricto”. También comentó que lo ocurrido en las últimas horas demuestra que el régimen no es monolítico, no es una persona, es una estructura más compleja, es una institucionalidad, “que si bien tiene alto nivel represivo, se le escapan elementos, que hace que EE. UU. tenga esa acción de extracción”. En ese sentido, comentó que las manifestaciones de júbilo por la captura Maduro, hoy se ve con altísimo miedo, “hoy hubo detenciones, desapariciones arbitrarias, siete periodistas retenidos, ese sistema de control lejos de mejorar y de empezar a transitar a democracia, vemos empeoramiento”. Resaltó que si bien los intereses de Trump no coinciden con los de los venezolanos. Lo que sí se tiene claro es que toca “agarrarse” de quienes terminan siendo útiles, “el poder es una cúpula militar que obedece hacia abajo unos colectivos con número indeterminado de miembros que controlan urbes y zonas. Hoy en día corremos peligro afuera con intentos de asesinato en Colombia y con amenazas con las que vivimos, sabemos los intereses. Sabíamos qué consecuencias inmediatas serían un sistema represivo, eso abre oportunidad, pero no se valora lo que se ha hecho desde el 28 de julio del 2024”.

Para Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, profesor universitario e internacionalista, lo de Venezuela hoy es una dictadura sin dictador y sin cúpula dictatorial, “los venezolanos están en uno de los peores momentos de represión, es un afán por consolidar dictadura totalitaria, Chávez cruzó bases de datos en el pasado referendo y eso fue herramienta de persecución contra población, no podía acceder a servicio. A final del año pasado lograron cruzar bases de datos de población venezolana, eso implica individualizar la persecución, entonces las personas no salieron porque el temor es pasmoso, el vecino, una cámara lo puede acusar no solo para que persigan, sino que niegan servicios del Estado como acceso a medicinas, el régimen busca una dinámica dictatorial”.

