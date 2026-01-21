Falleció el Coronel (r) Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva

Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, falleció tras ocho días de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario, luego del atentado ocurrido el 13 de enero en la capital huilense.

El deceso se produjo hacia las 5:40 de la mañana, según confirmaron las autoridades, pese a los esfuerzos del personal médico que lo atendió desde el pasado 13 de enero, día en el que resultó gravemente herido durante un ataque sicarial perpetrado contra él y el director del centro carcelario, Edgar Rodríguez.

De acuerdo con el reporte médico inicial, Solano Osorio, coronel retirado de la Policía Nacional, ingresó al hospital con dos impactos de bala que le comprometieron tres órganos vitales, presentando una pérdida masiva de sangre. Fue sometido a una intervención quirúrgica torácica y abdominal de urgencia y permaneció con soporte ventilatorio invasivo y manejo en cuidados intensivos, en condición crítica.

En el mismo atentado perdió la vida Ismael Rodríguez Pulgarín, hijo del director del centro carcelario, hecho que generó conmoción en la ciudad y encendió las alertas de las autoridades.

El coronel Héctor Jairo Betancourt confirmó el fallecimiento y señaló que las investigaciones continúan de manera articulada entre la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, respetando la reserva del proceso. Así mismo, reiteró que no se cesará en los esfuerzos hasta esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades confirmaron que el funcionario había recibido amenazas previas, una de las líneas de investigación que cobra mayor relevancia tras su fallecimiento. La Policía y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las indagaciones de manera articulada, bajo reserva del proceso.

Desde el Inpec se reiteró que el ejercicio de funciones directivas en centros de reclusión implica altos niveles de riesgo, y se advirtió que en los últimos años se han registrado decenas de atentados y amenazas contra funcionarios penitenciarios en el país, situación que mantiene en alerta a las autoridades.

Las autoridades informaron que se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita avanzar en la investigación. Los datos pueden ser entregados de forma confidencial a través de la línea 123 o ante cualquier unidad de la Policía Nacional.