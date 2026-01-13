Atentado en la vía Neiva–Rivera deja herido a subdirector de cárcel y a un menor de edad

Un atentado con arma de fuego se registró en la mañana de este martes 13 de enero en el sector Jardines del Paraíso, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera. El hecho dejó gravemente heridos al subdirector del centro penitenciario y carcelario de Rivera, coronel Renato Solano Osorio, y a un menor de edad que se movilizaba en el mismo vehículo.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Neiva, hacia las 7:00 de la mañana, dos hombres que se desplazaban en motocicleta se acercaron al automotor y uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo, impactando al funcionario del INPEC y al menor.

El niño lesionado fue identificado como Ismael Rodríguez, de 11 años de edad, hijo de Edgar Rodríguez, director del centro penitenciario y carcelario de Rivera. Tanto el menor como el subdirector fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde permanecen con pronóstico reservado.

El atentado ocurrió en la vía Neiva–Rivera; las víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Neiva. Ampliar

A través de un comunicado, el hospital confirmó que el coronel Renato Solano, de 50 años, presenta una herida por arma de fuego en el tórax y se encuentra en estado crítico, bajo estricta observación médica. Entre tanto, la Policía activó un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para dar con los responsables del ataque y reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información a la línea 123.