Director del Inpec ha recibido 26 amenazas de muerte desde que asumió el cargo

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló que, desde que asumió el cargo a la fecha, ha recibido 26 amenazas de muerte. El pronunciamiento se dio en medio de la consternación que ha generado en Colombia el atentado en el que murió Ismael Rodríguez, de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, Édgar Rodríguez.

“Iniciando el año 2023 llega un desayuno sorpresa a la Dirección General, donde hay una amenaza de parte de este grupo que se autodenomina ‘Los Magos’”, recordó el coronel Rodríguez.

“Querían atentar contra mi vida y por eso enviaron un mensaje intimidatorio y hasta el día de hoy tenemos 26 amenazas de diferentes estructuras criminales y de personas privadas de la libertad”, afirmó.

También dijo que ahora cuenta con esquema de seguridad, pero antes no era así.

Pese a ser director del Inpec, “no contaba con esquema de seguridad, sino hasta después de que se hizo una denuncia por este tipo de riesgos y amenazas”.

Sin embargo, las amenazas contra los guardianes y funcionarios administrativos del Inpec no paran; según indicó el coronel Gutiérrez, entre 2023 y 2025 se han recibido 1.136 amenazas.

En diálogo con Caracol Radio, recordó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisó la situación de seguridad de los directores de las cárceles en Colombia y concluyó que 31 de ellos tenían un alto riesgo, por lo que se implementaron medidas.

Esto ocurrió después del atentado en el que fue asesinado el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo.

El ataque sicarial ocurrió el 16 de mayo de 2024, en la calle 80 con carrera 30 en sentido sur-norte.