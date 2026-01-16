Refuerzan seguridad a directivos de la cárcel de Rivera tras atentado armado

Autoridades del INPEC y fuerza pública anunciaron medidas de protección tras el atentado contra directivos de la cárcel de Rivera.

Una de las conclusiones del consejo de seguridad realizado en Neiva, las autoridades anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, coronel (r) Renato Solano Osorio, quienes fueron víctimas de un atentado perpetrado por dos hombres en motocicleta.

El subdirector nacional del INPEC, coronel Rolando Ramírez, confirmó que ninguno de los dos funcionarios contaba con esquemas de seguridad antes del ataque. Sin embargo, luego de las decisiones adoptadas en el consejo de seguridad, la Policía Nacional les brindará un esquema temporal preventivo mientras la Unidad Nacional de Protección adelanta los trámites para asignar esquemas permanentes.

Entre tanto, la salud del subdirector Renato Solano Osorio continúa siendo delicada. De acuerdo con el reporte médico entregado por el Hospital Universitario de Neiva, el oficial retirado permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado, bajo ventilación mecánica y manejo multidisciplinario especializado.

El coordinador de urgencias del centro asistencial, Jorge Luis Manchola, explicó que el paciente presenta una leve mejoría gracias al tratamiento suministrado, aunque su estado clínico no ha permitido aún su traslado fuera de la UCI y continúa bajo estricta observación médica.

Las autoridades reiteraron que se mantiene vigente la recompensa de hasta 50 millones de pesos, ofrecida de manera conjunta por la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila, para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.