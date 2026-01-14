Treinta funcionarios del INPEC han sido amenazados en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Alejandro Durán, dirigente sindical del INPEC en el Tolima, lamentó el atentado ocurrido contra funcionarios de la entidad en Neiva en el que murió un menor de 11 años hijo del director de la cárcel en esta zona del país.

“Lamentamos este acto que sucedió en el Huila, la seguridad en el Tolima y a nivel nacional es muy compleja, nosotros por situaciones geográficas donde están ubicados los establecimientos carcelarios el personal carcelario es muy vulnerable”, dijo Alejandro Durán.

Según el funcionario, en el departamento del Tolima se han realizado consejos de seguridad para atender los requerimientos en esta materia de los funcionarios de la entidad que están amenazados.

“En el 2025 se conocieron entre 30 y 40 personas con diferentes amenazas por cumplir su labor, se restringe con la labor ordenada por la ley y esto afecta al personal privado de la libertad que quiere obtener beneficios por fuera de lo legal”, dijo Durán.

Finalmente, sostuvo Durán que luego de los estudios de seguridad de los funcionarios todo queda en unas recomendaciones de autoprotección lo que los deja vulnerables antes este tipo de situaciones.

“Pedimos a las autoridades departamentales que nos apoyen en materia de seguridad, con los elementos para atacar los actos delincuenciales al interior y alrededor, pero que nos apoyen como lo indica la norma con un puesto externo de seguridad de la Policía y el Ejército”, puntualizó.

Dato: en el Tolima el INPEC tiene en la actualidad mil funcionarios aseguró el líder sindical.