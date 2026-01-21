Dos personas muertas y doce heridas dejó accidente de un campero en zona rural de Ibagué

Ibagué

La Defensa Civil en el Tolima confirmó que dos personas muertas y doce heridas dejó el accidente de un vehículo tipo campero de placas FCJ-502 en la vereda San Cristóbal Parte Alta, sector del corregimiento de Coello, zona rural de Ibagué.

Según estableció Caracol Radio, el vehículo que transportaba por lo menos veinte personas se salió de la vía en la vereda San Cristóbal Parte Alta y cayó fondo de un abismo terminando en la vereda Honduras en la tarde del martes 20 de enero.

“Se encontraron dos cuerpos, un hombre y una mujer sin signos vitales, se revisó alrededor del vehículo y al parecer no hay más cuerpos, en el sitio siguen las labores de los integrantes de los bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, la Alcaldía con su oficina de gestión del riesgo entre otras entidades”, dijo el mayor, Luis Fernando Vélez.

Los heridos fueron rescatados en primera instancia por la comunidad que llegó al sitio, mientras que los equipos médicos arribaron hasta el sitio con el fin de trasladar a las personas a la Clínica Asotrauma donde reciben atención hospitalaria.

Preliminarmente se menciona que las personas que perdieron la vida son Martha Tafur Silva de 55 años y Fiel Moreno Amaya de 62 años, ciudadanos que se movilizaban en el campero que se accidentó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de Ibagué, David Ávila, aseguró que al sitio en el que ocurrieron los hechos llegó personal de esta dependencia a acompañar las labores de rescate.

“Estamos muy pendientes de las personas heridas y su familias para colaborar en lo que esté a nuestro alcance, es una noticia muy triste, debemos estar unidos acompañándolos”, puntualizó.