Grave accidente en Bogotá dejó tres personas muertas: el choque se dio en medio de un hurto

Un grave accidente se registró hoy en la avenida 68, en el tramo cercano a la calle 72 y frente a Alkosto, luego de que tres automóviles, una volqueta y una motocicleta colisionaran causando la muerte de tres personas.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Bogotá, el siniestro se presentó alrededor de las 2:00 de la tarde.

Asimismo, informó que la Unidad de Criminalística hizo presencia en el lugar y confirmaron el fallecimiento de las tres personas.

El choque se dio en medio de un hurto y ocasionó el cierre de la vía mientras se realizaban las investigaciones correspondientes, lo cual produjo embotellamientos en el sector.

Todo parece indicar que la víctima del robo, que iba en una camioneta, habría perseguido a los ladrones y la persecución terminó en un choque múltiple. Uno de los delincuentes estaría en la lista de muertos.

Así lo confirmó Tránsito:

#MovilidadAhora | Unidad de criminalística hace presencia en el punto e inicia labores de investigación. Se mantiene el cierre vial sobre la Av. Cra. 68. Grupo Guía realiza #GestiónDelTráfico.



Recordamos a los conductores, que se tiene habilitado el paso por el carril exclusivo. https://t.co/1aORyPFaB9 pic.twitter.com/iGjQexcJqw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 15, 2026

Finalmente, Tránsito advirtió que las labores de criminalística concluyeron carca a las 7:40 de la noche. Hora en la que se normalizó el tránsito en este sector de la ciudad.