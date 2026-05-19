Llamado de la Procuraduría a los alcaldes del Tolima para que reporten los convenios con el INPEC

Tolima

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las administraciones municipales del Tolima para que entreguen un informe detallado sobre los convenios celebrados con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los recursos destinados a la atención penitenciaria y carcelaria durante 2026 para cumplir con la alimentación, salud, infraestructura y demás garantías básicas para esta población.

“La actuación preventiva se originó tras evidenciar que varios municipios no entregaron o reportaron de manera incompleta la información solicitada durante el Primer Comité de Seguimiento Penitenciario Departamental Ampliado, lo cual impide hacer un seguimiento efectivo a las responsabilidades de las entidades territoriales”, indica la Procuraduría.

La Procuraduría le recordó a los alcaldes y a sus equipos de trabajo que los convenios interadministrativos con el INPEC son fundamentales para garantizar el traslado oportuno de los PPL desde las estaciones de policía y los centros transitorios hacia los establecimientos penitenciarios, evitando riesgos de vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima exhortó a las administraciones municipales a fortalecer la articulación con el INPEC y la Gobernación del Tolima, así como a cumplir las directrices y órdenes judiciales relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario del país.