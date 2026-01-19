Fin de semana fatal en las vías del Valle del Cauca: un muerto y múltiples heridos en dos accidentes

Este fin de semana las carreteras del Valle del Cauca vivieron momentos de tensión y tragedia con al menos dos accidentes de tránsito de alta gravedad, que dejan un fallecido y varios lesionados, según reportes de las autoridades de movilidad y fuentes en los sitios.

Este domingo en la vía Buenaventura - Buga, se registró un fuerte accidente de tránsito, donde un motociclista perdió la vida.

El Teniente Coronel Justo Rivero, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca señaló qué: “En la vía se ve un tractocamión que disminuye la velocidad para asistir a otro tractocamión detenido en la vía, uno de los motociclistas no mantiene la distancia de seguridad, parece que circula a una mayor velocidad a la permitida en este sector, impacta con un tractocamión y es arrastrado por otro, causando su muerte”

#Accidente | Este domingo se registró un accidente de tránsito en la vía B/tura - Buga.



“La hipótesis que se está manejando por parte de los investigadores, es qué no se mantuvo la distancia de seguridad. Las recomendaciones son que siempre mantengan las distancias de seguridad, no excedan los límites de velocidad, en especial en este sector con descensos donde los vehículos tienden a tener un impulso mayor”, añadió Rivero.

Por otro lado, en la madrugada de este lunes, en la Vía al Mar, en Cali, se registró una colisión de tres motocicletas, dejando tres heridos: un hombre, una mujer y un joven, menor de edad. “Las personas fueron atendidas, hasta el momento no hay reporte de víctimas fatales, las pruebas de embriaguez resultaron negativas y estamos atentos al desenlace de la investigación del caso”, comentó Duvier Ossa, Gestor Operativo Ceges secretaría de Movilidad Cali.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de estos accidentes, las autoridades insisten en que la mayoría de estos hechos se pueden evitar. El llamado es a bajar la velocidad, respetar las normas de tránsito y entender que no solo comprometen sus vidas, sino también la de los demás.