España inicia tres días de luto tras accidente ferroviario que deja 40 muertos

España inicia este martes tres días de luto nacional por los al menos 40 fallecidos que dejó la aparatosa colisión de dos trenes en el sur del país, un accidente sobre el que el presidente del gobierno Pedro Sánchez prometió “absoluta transparencia”.

El balance de la tragedia ocurrida el domingo en la región de Andalucía asciende además a 41 personas hospitalizadas, 12 de ellas en cuidados intensivos, según los más recientes reportes de las autoridades.

Sin embargo, estas cifras, que incluyen a cuatro niños ingresados, podrían aumentar a medida que continúan las labores de búsqueda entre los amasijos de los dos trenes que chocaron cerca de Adamuz, a unos 35 kilómetros de Córdoba, la capital regional.

Los equipos de rescate que se encuentran en el lugar intentan, en particular, extraer con maquinaria pesada los posibles cadáveres que hayan quedado atrapados entre los hierros.

Según el centro de datos (CID.) creado para la catástrofe, se han presentado 43 denuncias de desapariciones con relación a la tragedia. Cinco personas fallecidas ya han sido identificadas durante las autopsias, añadió esa fuente.

El presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, había calculado el lunes por la noche que las autoridades necesitarían entre “24-48 horas” para determinar “a ciencia cierta” el número de víctimas del accidente.

- Descarrilamiento -

El domingo a las 19H45 locales (18H45 GMT), los dos trenes de alta velocidad que circulaban por dos vías paralelas colisionaron, con cerca de 500 pasajeros a bordo en total.

Un tren del operador privado Iryo, filial al 51% del grupo público italiano Ferrovie dello Stato (Trenitalia), descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid.

El aparato se desvió hacia la otra vía y chocó contra un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario desde la capital hacia Huelva, en el suroeste.

Los cuatro vagones del tren de Renfe, completamente salidos de los rieles, volcaron. Dos de ellos, incluso, parecen haber quedado aplastados por el impacto, según imágenes aéreas difundidas por la Guardia Civil española.

Varios cientos de metros más allá se veía el tren rojo Iryo, con la mayoría de sus coches aún sobre las vías y los dos últimos tumbados sobre un costado.