“Hay preocupación, deficiencias y dificultades”: contralor Abadía sobre nuevo modelo de pasaportes

El contralor delegado, Luis Enrique Abadía, pasó por los micrófonos de 6AM W, para hablar sobre el nuevo modelo de pasaportes, asegurando que aunque se espera que esta implementación se dé el 1 de abril, tienen serias inquietudes de que esto pueda darse para dicha fecha.

“Tenemos inquietudes sobre el particular, el hecho de que hoy no estén en el país, no se hayan importado las máquinas que producirían los pasaportes en Colombia”, dijo.

Hay retrasos en el cronograma

Además, reveló que hasta el viernes anterior no tenían información, pese a que se solicitó, de que se hubiese contratado el operador y el importador para esta actividad, que según dice, es esencial en el proceso.

“El hecho de que haya retrasos en el cronograma inicialmente contemplado, nos genera preocupación y es justamente lo que ha venido expresando la Contraloría General. Es clave que puedan cumplirse los tiempos, que puedan cumplirse cada una de las actividades y que se adopten las medidas que conduzcan a que este nuevo modelo de pasaportes entre a operar el 1 de abril, como se tiene contemplado”, agregó.

Y reiteró: “Hoy creemos que hay deficiencias, hay dificultades, hay debilidades”.

