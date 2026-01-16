Contraloría alerta, otra vez, por cambio en modelo de pasaportes: “incertidumbre y riesgo financiero

La Contraloría General emitió una alerta por el nuevo modelo de pasaportes, que se empezará a implementar a partir de abril, cuando termina el contrato actual con Thomas Greg & Sons y la Imprenta Nacional, junto a Portugal, empezará a operar.

El ente de control señaló que hay incertidumbre y riesgo financiero en medio del cambio de modelo por “la falta de estimación completa de costos, posible incremento operativo y riesgo cambiario, que pueden afectar las fuentes de financiación e impactar la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE)”.

Entre los diez asuntos que le preocupa al ente de control, se encuentra que no existe una proyección de costos del servicio de formalización por vigencia que permita identificar los compromisos financieros anuales.

Además, afirmó que el convenio de cooperación internacional 010 de 2025, no define los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar a la Imprenta Nacional.

Otro de los asuntos que más le alertan es que “no se establece garantía para el suministro de pasaportes en caso de requerirse cantidades adicionales a las mínimas pactadas, ya que estas dependerán de la disponibilidad de la Imprenta Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal”.

Así las cosas, para el ente de control, la estimación de los costos mencionados, previa a la suscripción del convenio de cooperación internacional, “evidencia debilidades en la estructuración del proyecto”, así como el riesgo de incumplimiento de las fechas previstas para la implementación del modelo.