Colombia rechaza aranceles de Ecuador y advierte ruptura de la integración regional

A través de un pronunciamiento público, Palma aseguró que Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad en materia energética, manteniendo la venta de electricidad a Ecuador en momentos críticos, incluso cuando el sistema colombiano enfrentaba la sequía más severa de su historia por efectos del cambio climático.

Colombia resalta exportaciones de energía pese a crisis internas

Según explicó el ministro, en varias ocasiones Colombia exportó más de 450 megavatios de manera sostenida, lo que representa cerca del 90 % de la capacidad de la infraestructura de exportación, sin afectar el abastecimiento interno de los hogares colombianos.

Palma recordó además que, ante la posibilidad de bajos niveles en los embalses ecuatorianos de Mazar y Coca Codo, el Gobierno colombiano expidió una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en las ventas de energía entre países, con el fin de ampliar la cooperación binacional ante eventuales déficits. No obstante, anunció que ordenó desmontar dicha medida tras la decisión arancelaria adoptada por Ecuador.

El ministro señaló además que, gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones y a la fortaleza del sistema eléctrico nacional, Colombia actualmente provee entre el 8 % y el 10 % de la energía que consume Ecuador.

Por último, el funcionario insistió en que “es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos”, y llamó a resolver las diferencias por la vía diplomática. Puesto que este tipo de decisiones terminan afectando a los pueblos y debilitando los procesos de integración regional, así concluyó en su pronunciamiento el ministro.