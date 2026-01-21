Cayó el MiLoto por primera vez en 2026: ganador se llevó 1.000 millones de pesos

El primer premio mayor de MiLoto en 2026 ya tiene ganador. Un jugador, que vive en el municipio de Bello (Antioquia), acertó los números 01, 09, 13, 17 y 20 en el sorteo número 0471, celebrado la noche del 20 de enero, para quedarse con un premio de 1.000 millones de pesos.

Según explicó Baloto, esta es la tercera vez que el premio mayor de MiLoto cae en el municipio de Bello. En las dos ocasiones anteriores, los tiquetes ganadores fueron adquiridos a través de la plataforma digital de la entidad. Sin embargo, el nuevo ganador obtuvo su boleto en un punto de venta físico.

Por otra parte, Baloto señaló que esta es la segunda vez que se entrega un acumulado de 1.000 millones de pesos en toda la historia de MiLoto desde que se jugó por primera vez en octubre de 2023.

¿Quiénes fueron los otros ganadores tras el sorteo?

De acuerdo a Baloto, el sorteo de MiLoto celebrado este martes 20 de enero dejó un total de 19.710 ganadores, entre los que se repartió un acumulado de 1.140.197.700 pesos. Los premios fueron distribuidos de la siguiente manera:

Cinco aciertos: Un ganador de 1.000.000.000 pesos.

Un ganador de 1.000.000.000 pesos. Cuatro aciertos: 61 ganadores para un total de 26.437.400 pesos (433.400 pesos por persona).

61 ganadores para un total de 26.437.400 pesos (433.400 pesos por persona). Tres aciertos: 1.943 ganadores para un total de 42.940.300 pesos (22.100 pesos por persona).

1.943 ganadores para un total de 42.940.300 pesos (22.100 pesos por persona). Dos aciertos: 17.705 ganadores para un total de 70.820.000 pesos (4.000 pesos por persona).

El próximo sorteo de MiLoto tendrá lugar este jueves 22 de enero, y contará con un premio acumulado de 120 millones de pesos.

Más de $39.726 millones en premios entregados

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 18 de enero de 2026, MiLoto ha pagado más de $39.726 millones en premios, lo que representa un total de 2.389.876 premios entregados.

En este mismo periodo, el juego ha transferido más de $17.960 millones al sistema de salud colombiano, como parte de los recursos que se destinan al financiamiento de este sector. Según explica Baloto, estos aportes forman parte del modelo de transferencias establecido para los juegos de suerte y azar en el país.

¿Dónde comprar MiLoto y cómo se juega?

MiLoto está disponible para compra a través de la página web oficial (www.baloto.com), ya sea desde un celular o un computador. También puede adquirirse en más de 43.000 puntos de venta de las redes Su Red y SuperGIROS, ubicados en diferentes regiones del país, así como en cadenas de grandes superficies.

Ahora bien, la mecánica para jugar MiLoto consiste en escoger cinco números distribuidos entre el 1 y el 39 sin repetir ninguno de ellos. Sin embargo, el proceso cambia dependiendo del método con el cual la persona participa del sorteo.

Manual: Puede escoger sus números favoritos para hacer parte de la apuesta.

Puede escoger sus números favoritos para hacer parte de la apuesta. Automático: El sistema le asignará de forma aleatoria los números de la apuesta.

Si una persona logra ganar alguno de los premios que ofrece MiLoto, puede reclamarlo en cualquiera de los puntos Su Red y SuperGiros a nivel nacional.