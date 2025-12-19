¿Qué números son los que más salen en el Baloto? Listado de los 10 más ganadores en 2025. Getty Images

Los jugosos premios del Baloto lo han convertido en el sorteo que todos en Colombia quieren ganar más de 90.000 millones de pesos, una cifra para nada despreciable y que, sin duda, le cambiaría la vida a cualquiera.

Con un sorteo más frecuente (lunes, martes y miércoles) más personas han tenido la oportunidad de poner a prueba sus combinaciones de la suerte; sin embargo, solo 5 ganadores a lo largo del año se llevaron 94.000 millones del premio: dos veces en Bogotá, en Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba).

Aunque el juego es completamente aleatorio y vigilado por las autoridades correspondientes, se dieron a conocer los números que más cayeron en el 2025,incluyendo la modalidad Revancha y la súperbalota.

¿Qué números fueron los más ganadores del Baloto en 2025?

De acuerdo con la clasificación realizada por Baloto entre el primero de enero y el 3 de diciembre de 2025, estos fueron los números más frecuentes entre los ganadores del sorteo principal:

El número 25: cayó en 58 oportunidades. El 2: 57 veces. El 43: 57 veces. El 21: 56 veces. El 32: 56 veces. El 14: 54 veces. El 41: 54 veces. El 5: 52 veces. El 9: 52 veces. El 12: 51 veces.

De igual manera, las cifras que más veces aparecieron en la súperbalota fueron las siguientes:

El número 12: cayó 29 veces. El 4: 26 veces. El 10: 26 veces. El 13: 25 veces. El 14: 25 veces. El 9: 24 veces. El 3: 24 veces. El 16: 23 veces. El 11: 21 veces. El 5: 21 veces.

¿Cuáles han sido los números ganadores del Baloto Revancha en 2025?

La modalidad Revancha del Baloto significa una nueva oportunidad para que los apostadores intenten llevarse los millonarios acumulados, con los mismos números que ya jugaron, contando también con la súperbalota.

En ese sentido, los 10 números más frecuentes en los sorteos de Revancha fueron:

El número 37: cayó en 60 ocasiones. El 33: 57 veces. El 5: 56 veces. El 36: 55 veces. El 4: 54 veces. El 40: 53 veces. El 28: 52 veces. El 32: 52 veces. El 12: 52 veces. El 16: 51 veces.

Asimismo, las 10 súperbalotas que más cayeron:

El número 6: apareció 28 veces. El 9: 26 veces. El 11: 26 veces. El 7: 24 veces. El 16: 24 veces. El 1: 23 veces. El 12: 23 veces. El 13: 23 veces. El 15: 21 veces. El 3: 20 veces.

En 2025, para el caso de Revancha, se presentaron dos afortunados ganadores, uno en Bogotá y el otro en El Guamo, Tolima. El premio fue de 28.000 millones de pesos entre los ganadores.

¿Cuándo juega Baloto y Baloto Revancha?