Joven de 20 años se ganó un millón de dólares en la lotería y los rechazó, esta fue la razón // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

Una joven de 20 años sorprendió a miles de usuarios alrededor del mundo luego de ganar un millón de dólares en la lotería y rechazar el premio, el caso no solo se volvió viral a través de las redes sociales, sino que diversos medios internacionales reportaron la historia.

Su determinación al rechazar el premio generó todo tipo de opiniones divididas, sin embargo, explicó la razón por la que tomó esta decisión, dejando una reflexión sobre las finanzas personales y la importancia de tener planes a corto, mediano y largo plazo.

Le puede interesar: Este país europeo tiene escasez de hombres y las mujeres contratan ‘maridos por horas’

Esta es la historia de Brenda Aubin-Vega, una joven canadiense que rechazó un millón de dólares

Brenda, quien se encontraba en una pausa activa del trabajo, raspó un billete de la lotería Gagnant à Vie de Canadá y descubrió que era la ganadora del premio mayor tras encontrar los tres símbolos de alcancía en su boleto; sorprendida, llamó a su padre, le contó lo sucedido y decidió tomarse el resto del día libre.

Al momento de ir a reclamar su premio, Brenda tenía dos opciones, la primera, reclamar en un solo pago el millón de dólares, y, la segunda, optar por un pago semanal de $1.000 dólares por el resto de su vida, una decisión que a largo plazo resultaría más que interesante; pues se requieren 19 años para alcanzar el millón de dólares inicial.

Lea también: Periodistas españoles predicen el campeón del Mundial: Colombia se enfrentaría a Argentina

Brenda explicó que la decisión se basó en una simple premisa “se siente más seguro tener un ingreso fijo”, en su reflexión dio a entender que una gran suma de dinero se podría arriesgar en una inversión que no garantiza rentabilidad, mientras que un ingreso fijo por el resto de su vida le asegura recibir $4.000 dólares al mes, los cuales utilizará para comprar una casa más adelante.

Usuarios en redes sociales tomaron el caso de Brenda como un ejemplo para exponer que a corto plazo quizá no sea la mejor elección, no obstante, a largo plazo la cosa cambia radicalmente, pues con tan solo 20 años, Brenda terminará de recibir el millón de dólares inicial a los 39 años, por lo que de ahí en adelante podría percibir otro millón más a los 58 años, aunque con la inflación anual, este dinero se devaluaría.

Por su parte, asesores financieros coincidieron en que puede ser mucho más útil tomar la suma completa para maximizar el potencial de inversión a largo plazo, respaldándose en que la joven cuenta con la vida por delante para realizar inversiones seguras.