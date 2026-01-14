Aportes en salud 2026: esto se les descontará a los pensionados tras el aumento en la mesada

Recientemente, el presidente Gustavo Petro definió el aumento del salario mínimo por decreto para el año 2026. Este quedó establecido en una cifra de dos millones de pesos, la cual se divide en 1.750.905 como sueldo base, y otros 249.095 pesos correspondientes al auxilio de transporte.

Este decreto no solamente afectó a millones de trabajadores en Colombia, sino también a varios pensionados que reciben un salario mínimo en el pago de su mesada. Entretanto, quienes ganan un valor superior sufrieron el incremento con base en la cifra del IPC que reveló el Dane tras el cierre del 2025 (5,10%),

Al igual que muchos empleados en Colombia, los pensionados también realizan aportes a seguridad social. Sin embargo, únicamente se les descuenta por salud a partir del pago que reciben mensualmente, teniendo en cuenta que ya gozan de los ahorros que hicieron al régimen pensional durante su etapa laboral.

¿Cómo funcionan los aportes a salud para los pensionados?

Los aportes a salud para los pensionados quedaron establecidos por medio del artículo 204 de la Ley 100 de 1993. Este establece la siguiente tabla de valores:

4% para quienes ganan un salario mínimo.

10% para quienes reciben entre dos y tres salarios mínimos.

12% para quienes ganan más de tres salarios mínimos.

Es importante señalar que la Ley 2294 de 2023 realizó un ajuste en este aspecto para que aquellos pensionados con ingresos entre dos y tres salarios mínimos reciban una disminución en los aportes que realizan a salud, pasando de un 12% a un 10%. Esta nueva tarifa entró en vigencia a partir de 2024.

Ahora bien, si un jubilado recibe un salario mínimo (1.750.905 pesos) en su mesada para el año 2026, tendrá que aportar un valor de aproximadamente 70.035 pesos para el pago de sus servicios de salud. Si la cifra es de tres millones de pesos, el aporte pasa a ser de 300.000 pesos. Por último, si sus ingresos por pensión son de cinco millones de pesos, se les descontará un total de 600.000 pesos.

¿Qué servicios reciben los pensionados por aportes a salud?

Los pensionados, así como muchos trabajadores en Colombia, también acceden a los mismos servicios que están contemplados en el Plan de Beneficios de Salud (PBS), incluyendo los servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y prevención ante cualquier enfermedad.

En ese orden de ideas, los jubilados pueden recibir los siguientes servicios en salud:

Consultas médicas generales y especializadas

Urgencias

Atención domiciliaria

Consultas en odontología

Exámenes de laboratorio clínico

Radiología

Audiología

Medicina física

Rehabilitación

Cirugías

Trasplantes (hígado, riñón, corazón, córnea)

Medicamentos esenciales

Vacunación

Tamizajes

Hospitalización en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)

Atención en salud mental.

Es importante señalar que los pensionados, sin importar si se encuentran afiliados a Colpensiones o a cualquier fondo de pensiones privado, pueden elegir la EPS a la cual se desean afiliar para que reciban su respectiva cobertura en salud.

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hay 1.8 millones de jubilados que se encuentran afiliados a la entidad entre los más de siete millones que registran como activos hasta el cierre del 2025.