EPS Famisanar firma convenio de servicios médicos con dos hospitales de Santander, ¿cuáles son?

Bucaramanga, Santander

Durante su paso por Santander, el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, confirmó en entrevista con Caracol Radio la firma de un convenio con dos hospitales de la región.

Se trata del Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, quienes a partir de ahora pasan a ofrecer servicios médicos de mediana y alta complejidad para afiliados de Famisanar.

“Ofreceremos los servicios de mediana y alta complejidad, que son una de nuestras barreras de acceso y oportunidad, obviamente para todos los santandereanos que saben el nivel de complejidad que maneja el Hospital Internacional de Colombia y el Hospital Universitario de Santander, que en los últimos dos años ha tenido un repunte en toda su tecnología, infraestructura y servicios con calidad”, aseguró Gallo.

El acuerdo se logró en mesas de trabajo de la estrategia “Rutas Regiones”, cuyo objetivo es administrar el sistema de salud directamente desde los territorios para reducir barreras de acceso y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios.

En materia financiera, el agente interventor reconoció que la EPS presenta debilidades estructurales, con un déficit que a diciembre de 2024 alcanzaba los 700 mil millones de pesos. No obstante, aseguró que la entidad se encuentra en un proceso de estabilización, con niveles de ejecución entre el 70 % y el 75 %, y con un mejor equilibrio entre ingresos y costos médicos.

“Estamos revisando un tema de reservas técnicas que nos va a permitir tener un panorama más real y, con la contratación que estamos adelantando en todo el territorio nacional con nuestra red de prestaciones de salud, pues obviamente tener un control financiero que va a permitir la estabilidad de la EPS y la continuidad del flujo de recursos a nuestros prestadores”, confirmó el agente interventor de esta empresa promotora de salud.