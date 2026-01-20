Ministro de Salud llega a Santander: entregará 20 ambulancias

Bucaramanga, Santander

Este martes 20 de enero, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo visitará la capital santandereana para entregar 20 ambulancias que serán designadas a 16 municipios de Santander como Floridablanca, Socorro y Suratá.

Fuentes del sector de la salud, confirmaron a Caracol Radio que el encargado de la cartera nacional llegará a el Hospital Universitario de Santander en horas de la mañana para realizar la entrega.

Lea también: EPS Famisanar firma convenio de servicios médicos con dos hospitales de Santander, ¿cuáles son?

Tres de las ambulancias serán designadas al hospital San Juan de Dios de Floridablanca, una de ellas dotada con un médico y una enfermera, las demás tendrán como destino Socorro, Suratá, Guapotá, Mogotes, Puerto Parra, Onzaga, Puente Nacional, San Miguel, Coromoro, Encino, Rionegro, San José de Miranda, Valle de San José y Vélez.