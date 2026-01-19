Petro cita a reunión de Cúpula Militar y más funcionarios por denuncia de MinJusticia sobre Pegasus

En medio del creciente escándalo por la denuncia del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien asegura haber sido espiado ilegalmente a través del software Pegasus, el presidente Gustavo Petro citó para este lunes 19 de enero una reunión de alto nivel en la Sala de Estrategia de la Casa de Nariño.

6AM W conoció que fueron convocados la Cúpula Militar, los ministros de Defensa y Justicia, el director de la UIAF, el alto comisionado para la Paz y otras autoridades, con el fin de aclarar las dudas alrededor del uso de Pegasus, por cuenta de los señalamientos desde y hacia el propio Gobierno.

Y es que, según Idárraga, las supuestas ‘chuzadas’ se habrían producido desde el Ministerio de Defensa, en la época en la que su único rol en el Gobierno era el de secretario de Transparencia.

Conforme a la denuncia, publicada por El Reporte Coronell de Caracol Radio, una compañía internacional especializada en investigación forense encontró que el teléfono celular del ahora ministro de Justicia fue infectado con el programa espía desde agosto del año pasado.

Los peritos establecieron la hora exacta en la que el dispositivo fue contaminado (viernes 1 de noviembre de 2025 a las 2:32 de la tarde) y el micrófono del teléfono fue activado desde ese momento 134 veces de manera remota. Es decir, quien lo espiaba pudo oír y grabar en tiempo real las conversaciones y reuniones del alto funcionario.

Frente a la denuncia, que involucra al sargento Darwin Ramírez, quien desempeña labores de inteligencia dentro del equipo de protección del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desde esa cartera han negado una infiltración de esas comunicaciones.

“El sargento Ramírez no desempeña funciones relacionadas con ‘Misiones de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia’, ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM) del Ejército Nacional. Desde hace más de tres años, su labor se circunscribe al Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional, con funciones limitadas a la coordinación de capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la seguridad y protección de personas en situación de riesgo en virtud del cargo que desempeñen en el Ministerio de Defensa Nacional”, anota el comunicado del Ministerio de Defensa.

