Benedetti vuelve a asegurar que tiene Pegasus en celular: cuestiona si está en agencias del Estado

Termina una semana en Colombia con el nombre de Pegasus sobre la mesa, ante la reciente denuncia del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien aseguró que su teléfono fue interceptado ilegalmente con este software.

Pero a esta denuncia, se le une a la que realizó el también ministro del Interior, Armando Benedetti, quien el pasado mes de diciembre, aseguró que un investigador privado descubrió que su celular fue interceptado con el software espía.

Aunque sobre la denuncia no se tiene mucho conocimiento, este sábado el ministro Benedetti volvió a afirmar que su teléfono fue interceptado con el software Pegasus, y aseguró que el técnico Milton Cuadros se lo confirmó.

Volvió a poner el tema sobre la mesa al responder sobre el editorial de Julio Sánchez Cristo de 6AMW, frente a la reaparición de Pegasus en el panorama político colombiano y al interior del Gobierno.,

¿Qué dijo Benedetti?

Frente a esto, el ministro dijo que la Fiscalía debe esclarecer si hombres del Estado están manipulando Pegasus, o si está en las agencias en el interior del Gobierno.

Aunque señaló que es raro que no le hayan preguntado por las pruebas técnicas.

“En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta a responder es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus”, puntualizó.