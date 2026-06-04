Putin pide a la Unión Europea convencer a Ucrania de hacer concesiones y firmar la paz

Putin invitó a Zelenski a Moscú y descartó presencia de tropas extranjeras en Ucrania. Foto: EFE.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo un llamado a la Unión Europea (UE) a dejar de suministrar armamento a Ucrania y convencer a las autoridades de ese país de que hagan concesiones con el fin de llegar a un acuerdo de paz con Rusia.

“La UE podría jugar un papel positivo, pero no con suministros de armas, sino con intentos de convencer a las autoridades en Kiev a aceptar los compromisos de los que hablamos en (la cumbre ruso-estadounidense de 2025 en) Anchorage”, dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Añadió que “Ucrania sabe bien de lo que hablamos”, en alusión a la demanda rusa de retirar sus tropas del Donbás como condición para abrir negociaciones de paz.

Compromiso de parte y parte

Putin subrayó que Rusia está dispuesta a hacer concesiones en línea con lo que él acordó en agosto del pasado año en Alaska con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Añadió que ahora lo que falta es que EE.UU. convenza a Kiev para que haga lo mismo.

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“A la vista, principalmente, de la situación política interna, creo que en Kiev no están dispuestos a ello. Si se logra la paz, la lucha política, la lucha por el poder en Kiev y la situación económica se agudizarán. Mi impresión es que, en realidad, las autoridades no están interesadas en un cese real de las acciones militares”, pronosticó.

Al respecto, añadió que en caso de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte esos compromisos, “el conflicto llegaría rápidamente a su fin natural”.

A su vez, aseguró que Moscú no está en contra de la integración ucraniana en la UE, pero sí “en contra de que la UE se convierta en un bloque militar”.

Aunque, a renglón seguido, advirtió que el sector agrícola comunitario es consciente de que lo que representaría la entrada de los productos ucranianos.

¿Reunión cara a cara?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso una reunión a su homólogo ruso en una carta abierta en la que también ofrece un “alto el fuego total” mientras se negocia el fin de la guerra.

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“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión”, escribió Zelenski en la inusual carta.

Kiev está “dispuesta a un alto al fuego total mientras duren las negociaciones”, añadió.