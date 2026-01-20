Ideam mantiene activa alerta por fuertes vientos en el Atlántico

Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la probabilidad de fuertes vientos en todo el litoral del departamento del Atlántico, fenómeno que se presentaría con mayor intensidad durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

De acuerdo con el meteorólogo del Ideam, Daniel Useche, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente en el norte de Barranquilla y en la zona marítima, lo que incrementa el riesgo de afectaciones en infraestructuras livianas, árboles y redes eléctricas tanto en el área metropolitana como en el litoral atlántico.

“Se espera que continúe esa tendencia durante el resto de la semana, particularmente en la zona marítima, donde las intensidades del viento podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h. En la zona continental, sectores del departamento del Atlántico, incluyendo Barranquilla y el municipio de Soledad, podrían experimentar brisas moderadas entre los 30 y 40 km/h en algunos casos”, explicó Useche.

Atender recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que permanezca atenta a las condiciones climáticas, especialmente a la velocidad de los vientos y a la altura del oleaje en el Mar Caribe Central.

“Recomendamos a todos los ciudadanos y a los habitantes del sector en general estar muy atentos durante los próximos días, tanto a la intensidad del viento como a las condiciones del oleaje, especialmente en alta mar”, concluyó el funcionario.