Comienzan obras de remodelación y ampliación del Metropolitano

Luego de finalizar el partido válido por la primera fecha del fútbol profesional colombiano entre Junior y Deportes Tolima, que terminó con victoria 2-0 para el equipo visitante, se dio inicio a las obras de remodelación y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Maquinaria pesada y personal especializado ingresaron al ‘Coloso’ de la Ciudadela 20 de Julio para poner en marcha los trabajos. En total, alrededor de seis retroexcavadoras, varios camiones de volteo y más de 50 obreros comenzaron las labores de adecuación, enfocadas principalmente en la ampliación del aforo del principal escenario deportivo de los barranquilleros.

El alcalde Alejandro Char confirmó el inicio oficial del proyecto y destacó la importancia de la intervención.

“Se viene un nuevo Metro para Barranquilla, uno que esté al nivel de nuestra ciudad”, afirmó el mandatario distrital, al referirse a la transformación que tendrá el estadio.

Sus puertas estarán cerradas hasta noviembre

De acuerdo con lo anunciado, el Metropolitano permanecerá cerrado cerca de diez meses y volverá a abrir sus puertas en noviembre, cuando está previsto que sea sede de la final de la Copa Conmebol Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre.

“Hoy se cierra este estadio que tanta gloria nos ha dado, con grandes eventos de la Selección Colombia y de nuestro glorioso Junior”, señaló Char.

Tras las obras, el Metropolitano aumentará su capacidad hasta los 60.000 espectadores, con el objetivo de albergar grandes eventos deportivos y conciertos de artistas internacionales.