Partido Demócrata ofrece a Miguel Uribe Londoño aval para elecciones presidenciales de 2026

Colombia

El Partido Demócrata le ofreció a Miguel Uribe Londoño, quien renunció al Centro Democrático, ser avalado por la colectividad para participar como candidato de las elecciones presidenciales del próximo año.

#RetoElecciones2026 El Partido Demócrata le ofreció a Miguel Uribe Londoño ser avalado por la colectividad para participar como candidato de las elecciones presidenciales del próximo año. https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/Th2iMAkiea — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

El ofrecimiento se lo hicieron a través de una carta que está firmada por el presidente del Partido, Pedro Adán Torres, en la que indican que Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común.

“Esa conversación, sumada a mi reflexión posterior, me condujo a una conclusión firme: Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”.

Dicen además que esperan que la invitación sea de buen recibo con el objetivo de que en el menor tiempo posible, puedan avanzar en la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa que permita consolidar, un proyecto presidencial.

“Por ello, después de reflexionar con la serenidad y la profundidad que este momento histórico exige, he llegado a una conclusión muy clara y he decidido respaldar la iniciativa para que usted asuma las banderas que un día levantó su hijo, Miguel Uribe Turbay, banderas enarboladas con valentía, convicción y amor por Colombia; y que hoy, con la dignidad que le otorga su historia, usted continúe al lado del Partido Demócrata Colombiano como candidato a la Presidencia de la República”.

Hasta el momento Miguel Uribe Londoño no ha aceptado el ofrecimiento y lo que dicen fuentes cercanas es que en enero, cuando regrese al país, tomará nuevas decisiones.