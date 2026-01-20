Desmantelan taller clandestino dedicado al desguace exprés de motos

Medellín

El operativo se desarrolló en el barrio Córdoba, tras una acción articulada apoyada en tecnología y patrullaje policial.

Desde el exterior del lugar, que operaba como fachada de un supuesto taller mecánico, se observaron grandes cantidades de autopartes almacenadas de forma irregular, además de herramientas especializadas para cortes rápidos. Estos elementos permitieron establecer un modus operandi basado en el desguace exprés: las motocicletas eran hurtadas, ingresadas al inmueble y fraccionadas en cuestión de minutos para su posterior comercialización ilegal.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que el procedimiento representa un golpe directo a las estructuras criminales dedicadas al hurto de vehículos. “Este operativo confirma que seguimos golpeando el corazón de las redes criminales y no vamos a permitir que viviendas sean convertidas en bodegas del delito”, afirmó el funcionario.

El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las verificaciones técnicas, la trazabilidad de las piezas y la identificación de los posibles responsables, con el fin de fortalecer los procesos de judicialización contra bandas dedicadas al hurto de motocicletas en la ciudad.