UdeA no pagará completas primas y vacaciones a parte de su personal por falta de liquidez

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia informó que, pese a mantener el pago completo de las nóminas ordinarias de diciembre para docentes, administrativos, trabajadores oficiales y pensionados, no podrá asumir en su totalidad las primas y vacaciones de todos sus servidores, debido a restricciones de flujo de caja.

Según la comunicación de la Vicerrectoría Administrativa, las nóminas del 5 y 20 de diciembre se cancelarán en su totalidad y corresponden a la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. También se pagarán completas las nóminas de trabajadores oficiales, pensionados, honorarios por prestación de servicios de noviembre, así como los pagos a estudiantes investigadores, pasantes y becarios doctorales, siempre que existan recursos de los respectivos proyectos.

El mayor ajuste se concentra en la prima de Navidad. La Universidad señaló que las personas con salario hasta 11.969.685 pesos recibirán el pago completo en diciembre. En contraste, quienes superan ese ingreso solo recibirán el 20 % de la prima en diciembre, mientras que el 80 % restante será diferido a partir de enero de 2026, condicionado al comportamiento del flujo de caja institucional.

Una situación similar se presenta con vacaciones y prima de vacaciones, correspondientes a la nómina del periodo 24. Para salarios hasta 4.383.107 pesos, el pago será completo en diciembre, mientras que para quienes superan ese monto, la liquidación se hará de manera gradual desde enero de 2026. En el caso de personal temporal cuyo contrato finaliza anualmente, la liquidación también será escalonada conforme a la normativa vigente.

La Universidad aclaró además que las horas cátedra de diciembre se pagarán en enero, como es habitual, y que los contratos cátedra finalizados en noviembre se liquidarán en diciembre. Así mismo, el retroactivo salarial de 2025 será cancelado en diciembre, en su última cuota pendiente.

Desde la administración universitaria se indicó que este esquema busca atenuar el impacto de la actual situación de liquidez, aunque se reconoció que puede afectar las dinámicas económicas de los trabajadores. La institución aseguró que continuará gestionando recursos para atender los pagos pendientes durante 2026.