Min. Educación ordena plan de austeridad urgente en la UdeA por riesgo financiero y déficit de caja

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Educación Nacional ordenó medidas inmediatas y obligatorias a la Universidad de Antioquia ante lo que calificó como una situación administrativa y financiera de gravedad, marcada por déficit estructural y de caja, crecimiento del gasto de funcionamiento y fallas en gobernanza que ponen en riesgo la continuidad del servicio educativo.

La decisión quedó consignada en un documento oficial dirigido al rector John Jairo Arboleda Céspedes, en el que la Subdirección de Inspección y Vigilancia advierte que las irregularidades detectadas ya fueron acreditadas en una actuación preventiva y que la institución debe corregirlas en el menor tiempo posible para proteger el patrimonio público.

Orden de frenar el gasto en solo dos días

El Ministerio ordenó que, en un plazo máximo de dos días hábiles, la Rectoría adopte y documente un Plan de Reducción y Contención del Gasto de Funcionamiento, con vigencia inmediata. El objetivo es que los recursos de los Fondos Generales se destinen de manera prioritaria a docencia, investigación y extensión.

Entre las órdenes expresas se incluye la suspensión inmediata de nuevos contratos y convenios que no tengan relación directa con la función misional, así como restricciones al pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa y eventos protocolarios. El documento es enfático en que solo podrán autorizarse erogaciones “estrictamente indispensables”.

Tercerización bajo la lupa y posible nómina paralela

Uno de los puntos más sensibles del requerimiento es la revisión integral del modelo de tercerización administrativa, en especial los contratos con la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Fundación Universidad de Antioquia. El Ministerio ordenó verificar si existen esquemas de nómina paralela financiados con recursos de funcionamiento y si las funciones contratadas corresponden realmente a necesidades misionales.

También se exigió remitir un informe detallado sobre incrementos salariales realizados, con sus respectivos soportes técnicos, financieros y jurídicos, y adoptar correctivos que eviten la sustitución estructural de la planta institucional mediante contratación externa.

Déficit y presupuesto 2026, en riesgo

Además del plan de austeridad, el Ministerio exhortó al rector a presentar un Plan Integral de Saneamiento Financiero para corregir el déficit estructural y el déficit de caja identificados. Este plan deberá incluir un diagnóstico financiero actualizado, estrategias concretas de reducción del déficit y un análisis de sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo.

Sobre el presupuesto 2026, la advertencia es directa: deberá formularse con criterios estrictos de sostenibilidad fiscal, con soportes técnicos suficientes y sin repetir las devoluciones y ajustes que, según el Ministerio, han afectado la gobernabilidad financiera de la Universidad.

Advertencia de sanciones

El documento recuerda que el Ministerio puede imponer multas sucesivas de hasta 2.502 UVT y sanciones administrativas si se incumplen las órdenes impartidas o se obstaculiza la labor de inspección y vigilancia. También exigió garantizar acceso pleno e inmediato a toda la información administrativa y financiera requerida.

La intervención del Ministerio deja en evidencia la delicada situación financiera de la Universidad de Antioquia, en un momento en el que ya se advertía dificultad para cumplir compromisos de cierre de año y una alta incertidumbre sobre la vigencia 2026.