¿Habrá pago del bono contra la guerra económica en 2026? Así puede consultar en la Plataforma Patria. Getty Images

A partir del 2023, el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó el aumento del ingreso mínimo vital para los venezolanos, a través de los bonos o subsidios otorgados por el Estado.

La estrategia del mandatario consistió en indexar el valor de algunas de estas ayudas a la tasa de cambio en dólares, establecida por el Banco Central de Venezuela, BCV.

Le podría interesar: Colombia Mayor: el 50 % de los nuevos beneficiarios ya recibieron el bono pensional, ¿cuánto dan?

Así las cosas, en 2026 los venezolanos seguirán recibiendo los auxilios económicos, tickets y bonos ejecutados a través de la plataforma Patria. Consulte a continuación montos y fechas.

¿Qué es el bono contra la guerra económica y quién lo recibe?

Uno de los que recibió la indexación al dólar fue el bono contra la guerra económica, el cual fue creado como una medida para hacerle frente a la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores venezolanos del sector público.

Lea también: Opositores creen que hay que “estabilizar” Venezuela antes de eventuales comicios

El bono contra la guerra económica lo reciben en enero de 2026, en ese orden de ideas, los siguientes grupos de ciudadanos:

Trabajadores activos del sector público

Jubilados del sector público

Pensionados (incluyendo a los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, y del programa Amor Mayor).

Bono contra la guerra económica: ¿Cuánto pagan en 2026?

Siguiendo la indexación mensual del dólar con la tasa de cambio del BCV, para enero de 2026 las transferencias del bono contra la guerra económica quedaron en los siguientes valores:

Trabajadores activos: 40.680 bolívares → 120 dólares

Jubilados sector público: 37.683,48 bolívares → 112 dólares

Pensionados: 16.822 bolívares → 50 dólares

¿Cómo cobrar el bono en 2026 en la plataforma Patria?

Para poder recibir el bono contra la guerra económica en la plataforma Patria, siga estos pasos:

Acceder con su usuario y clave a la plataforma Patria.

a la plataforma Patria. Consultar si hay notificaciones pendientes en la sección “Mis Beneficios”.

Aceptar el bono, activando así el envío de la transferencia.

Transferir a la cuenta bancaria o a la aplicación oficial de veMonedero que funciona como extensión de la plataforma Patria.

Tenga en cuenta que, aunque el Gobierno anunció la entrega del bono a partir del 15 de enero de 2026, hasta el 19 del mismo mes se siguen reportando demoras en algunas zonas del país, según el reporte de medios locales.