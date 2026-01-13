Colombia Mayor: el 50 % de los nuevos beneficiarios, ya recibieron el bono pensional, ¿cuánto dan?

Logo de Colombia Mayor e imágenes de referencia de dinero y adulto mayor. Fotos: Prosperidad Social y Getty Images

Prosperidad social es la entidad encargada y designada por el gobierno que se encarga de diseñar y ejecutar políticas para la superación de la pobreza, la inclusión social y la reconciliación.

Esto, con el objetivo de atender a la población más vulnerable en los distintos sectores, mediante planeaciones que se constituyen en transferencias monetarias, es decir, bonos o subsidios, a través de los siguientes programas, teniendo en cuenta, el grupo poblacional al que pertenezca el solicitante:

Renta ciudadana: este se encarga de transferir montos a familias condicionadas o no condicionadas, que se basa en la Valoración de Cuidado y Colombia Sin Hambre.

Colombia Mayor: este se encarga de brindarle un bono a los adultos mayores que se encuentran en estados de pobreza y vulnerabilidad, que no tienen acceso a una pensión.

Devolución del IVA: este se encarga de reintegrarle un valor del impuesto a los hogares más pobres de Colombia.

Como bien se sabe, esta entidad comenzó a entregar estas transferencias a los usuarios inscritos que comenzaron a entregarse desde el año pasado, 2025, siendo uno de los más importantes, Colombia Mayor, que atiende la vejez en el territorio.

¿Qué es Colombia Mayor?

Según explicó Prosperidad Social, el Programa de Protección Social al Adulto Mayor, tiene como objetivo aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Asimismo, se explicó que para poder recibir este subsidio, el usuario deberá estar inscrito al programa y de igual manera, cumplir con los requisitos para aplicar o recibir el monto proporcionado. Es así que, en este programa, el monto que se le otorga a los adultos mayores, va desde los 80.000 pesos para personas menores de 80 años y 225.000 pesos para mayores de 80 años.

De igual manera, se establece que este subsidio económico, se consignará, según lo acordado con el beneficiario, el cual tendrá 10 días hábiles para reclamar este dinero.

Prosperidad social anuncia el 50 % ya ha sido entregado

Este programa ha logrado expandirse y ayudar a este sector poblacional como lo es la vejez, así lo explicó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya:

“Los nuevos beneficiarios comenzaron a recibir la transferencia el 23 de diciembre. Esto es parte del compromiso del Gobierno nacional con la protección social y la garantía de ingresos para las personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. Para esto, la entidad invierte más de 600.000 millones de pesos”.

Asimismo, la entidad realizó un llamado a los beneficiarios de reclamar este bono pensional, ya que en los siguientes departamentos de Colombia, no se ha llevado a cabo ese retiro:

Antioquia.

Atlántico.

Bolívar.

Cundinamarca.

Córdoba.

Santander.

Valle del Cauca.

Por otro lado, el director de prosperidad social, aseguró que esta medida fortalece la política de envejecimiento que consolida un gran avance hacia el Pilar Solidario planteado en la Reforma Pensional, puesto que una de las grandes apuestas de estos programas, es cerrar las brechas sociales y garantizar mayor equidad.

