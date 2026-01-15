Precio del dólar en Venezuela HOY 15 de enero: BCV reporta un nuevo aumento

Mientras muchas monedas en el mundo han fortalecido su valor con respecto al dólar en el último año, en Venezuela la situación es totalmente contraria, ya que la baja emisión de la divisa en su territorio ha llevado a un desacelerado aumento en su precio, tal como lo señalan los reportes emitidos por el Banco Central de Venezuela.

Y es que el desempeño económico de Venezuela, que se ha visto afectado por la hiperinflación ocurrida en 2017, ha hecho que el dólar haya ganado mayor terreno. Sin embargo, las sanciones emitidas por Estados Unidos supusieron un duro golpe en las exportaciones de productos como el petróleo, el cual es la principal fuente de ingresos en el país.

Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro sostuvieron conversaciones a finales de 2025 para buscar una salida en medio de la tensión surgida entre ambos, el primero terminó propiciando una invasión en Venezuela que derivó en la captura del segundo, lo que hizo que el dólar tomara una mayor fuerza en la cotización con respecto al bolívar.

De hecho, la acción realizada por Trump ha generado una mayor incertidumbre en la economía venezolana frente al interés del gobierno estadounidense de controlar el petróleo que se produce desde el país. Esto podría generar que haya una menor circulación de dólares, debido además al riesgo que esto representa al momento de realizar inversiones.

Precio del dólar en Venezuela para este 15 de enero de 2026

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el dólar para este jueves 15 de enero de 2026 es de 339,1495 pesos. Esto supone un nuevo incremento en comparación a la cifra emitida el día anterior (336,4596 bolívares), es decir, hay una variación de más de 2 bolívares.

Por otra parte, la entidad también señaló un nuevo incremento en las otras divisas que se manejan en Venezuela para este jueves. Cada una de ellas se cotiza de la siguiente manera:

Euro: 395,26856776 bolívares.

395,26856776 bolívares. Yuan chino: 48,64101828 bolívares.

48,64101828 bolívares. Lira turca: 7,85419180 bolívares.

7,85419180 bolívares. Rublo ruso: 4,32839849 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 15 de enero

El Banco Central de Venezuela también informó los precios por parte de las casas de cambio en Venezuela para aquellos ciudadanos interesados en realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 15 de enero de 2026.

BBVA Provincial: 343,2599 bolívares por compra y 354,9750 bolívares por venta.

343,2599 bolívares por compra y 354,9750 bolívares por venta. Banesco: 338,5128 bolívares por compra y 340,7545 bolívares por venta.

338,5128 bolívares por compra y 340,7545 bolívares por venta. Banco Mercantil: 344,6404 bolívares por compra y 347,9919 bolívares por venta.

344,6404 bolívares por compra y 347,9919 bolívares por venta. Banco Sofitasa: 332,9399 bolívares por compra y 338,3194 bolívares por venta.

332,9399 bolívares por compra y 338,3194 bolívares por venta. Banco Plaza: 344,0000 bolívares por compra y 344,0000 bolívares por venta.

344,0000 bolívares por compra y 344,0000 bolívares por venta. Otras Instituciones: 356,3010 bolívares por compra y 355,3266 bolívares por venta.

Cabe señalar que el precio del dólar en Venezuela sufrió una constante depreciación que llegó a cerca del 600% durante el año 2025. En este caso, comenzó el mes de enero en 52,03 bolívares. Mientras que la cifra reportada el 31 de diciembre alcanzó los 301,37 bolívares.