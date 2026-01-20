Guerra comercial entre EEUU y China impidió licitación de línea 2 del Metro de Bogot, según concejal

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio en las últimas horas una de las noticias más importantes para la movilidad en la capital del país. Informó que se declaró desierta la licitación de la Segunda Línea del Metro. En ese sentido, dijo que a partir de febrero de 2026 se abrirá una licitación pública internacional para continuar con el proyecto.

Lea también: Metro de Bogotá: ¿Cómo va la construcción de la estación número 11? Esto se sabe

La Segunda Línea del Metro de Bogotá es fundamental para la ciudad debido a que beneficiará a cerca de 2,5 millones de habitantes y conectará las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad. Este proyecto, sin duda uno de los más importantes en la historia reciente de Bogotá, tendrá una longitud de 15,5 kilómetros y 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas.

La Línea 2 del Metro de Bogotá recorrerá cuatro localidades de la ciudad, iniciando en Chapinero, en donde tendrá conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá. El recorrido continúa por Barrios Unidos hasta Engativá, para tomar rumbo hacia Suba por la avenida Ciudad de Cali.

Esto dijo el alcalde Galán sobre la segunda línea del Metro de Bogotá

¿La caída de la licitación de la segunda línea del metro tiene relación con la guerra comercial entre EE.UU. y China?

Desde el Concejo de Bogotá, se han dado varias reacciones. Uno de los primeros en referirse a la noticia fue el Juan David Quintero, quien afirmó que la caída de la licitación era previsible y se debe a una situación internacional que Colombia no puede controlar: la guerra comercial entre Estados Unidos y Colombia.

“Lamentablemente caímos en una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Geopolíticamente esto no iba para ninguna parte. Trump ha sido absolutamente claro diciendo que los Estados Unidos no van a financiar proyectos de sus enemigos comerciales, o sea, los chinos”, afirmó el concejal.

#BOGOTÁ | Para el concejal, Juan David Quintero, la verdadera causa de que se declarara desierta la licitación de la segunda línea del metro de Bogotá es pro la guerra comercial entre Estados Unidos y China. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/lW9wknU1i3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 20, 2026

En ese sentido, Quintero recordó que los principales aportantes de la banca multilateral que iban a financiar la Segunda Línea del Metro son los Estados Unidos, razón por la cual su opinión es determinante.

“Falta ver ahora si el alcalde Galán va a poder cumplir ese cronograma superambicioso que se trazó, que garantizará, según él, que la segunda línea del metro esté no solo contratada, sino en ejecución antes de que se acabe su mandato”, añadió el concejal.

¿Cuántos años de retraso tiene la segunda línea del metro?

Por su parte, el concejal Rubén Torrado afirmó que lo que pasó hoy ya se había advertido desde el Concejo de Bogotá. “Recordemos que la adjudicación de este contrato estaba para 2024 y ahora será para 2027: serían ya tres años de retrasos”, agregó el concejal.

A renglón seguido, indicó que propondrá reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control de la Segunda Línea del Metro. “No podemos permitir que se siga aplazando esta segunda fase de este importante proyecto para la capital por falta de planeación y formulación. Esta segunda línea les va a solucionar la vida a millones de personas en Suba y Engativá”, afirmó Torrado.

De otro lado, el concejal Marco Acosta Rico indicó que reabrir la licitación es necesario, pero debe hacerse con una reestructuración seria y evaluando alternativas complementarias, como extensiones funcionales de la Línea 1. “Hoy más que nunca se requiere responsabilidad, rigor técnico y claridad con la ciudadanía”, explicó Acosta.