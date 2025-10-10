Guerra comercial entre EE. UU. y China: Trump anuncia aranceles del 100%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas y amenazó con cancelar una cumbre con su homólogo Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur, como respuesta a lo que calificó de prácticas comerciales “extraordinariamente agresivas” por parte de Pekín.

A través de su red, Truth Social, el mandatario norteamericano informó que estas medidas entrarán en vigor el 1 de noviembre.

“Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, con el envío de una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que a partir del 1 de noviembre de 2025 iban a imponer controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican”, aseguró.

Además, impuso controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China.

“Es imposible creer que China haya tomado tal medida, pero lo ha hecho, y el resto es historia”, concluyó.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 100% contra China a partir del 1 de noviembre, acusando al país asiático de haber adoptado una postura comercial "extremadamente hostil" al querer imponer controles a sus exportaciones.



"Es… pic.twitter.com/8fLVw99IiD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 10, 2025

China impone controles a la exportación de “tierras raras”

En una extensa publicación, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, tales como el escandio, itrio y los lantánidos, y de los productos fabricados con estos materiales a todos los países del mundo.

Estos minerales son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta hardware militar y componentes de energías renovables.

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo”, escribió el republicano.

¿Trump se reunirá con Xi Jinping?

Trump también puso en duda la celebración de una cumbre que tenía prevista con Xi en dos semanas en Corea del Sur. Ese sería el primer encuentro entre ambos líderes desde la vuelta en enero del republicano a la Casa Blanca.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, afirmó.

Sin embargo, horas después desde la Casa Blanca, el presidente dijo a los periodistas que no había cancelado la reunión: “No sé si la vamos a celebrar. De todos modos, yo estaré allí, así que supongo que sí la celebraremos”.

La semana pasada, Trump destacó la importancia de reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico y anunció que visitaría China en 2026.

Sin embargo, el jefe de Estado de EE. UU. dijo estar “sorprendido” por la actitud de Pekín después de, lo que consideró, seis meses de buenas relaciones: “¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”.

Poco tiempo después del regreso de Trump al poder, Washington y Pekín se enzarzaron en una guerra arancelaria. Ambas partes acordaron una tregua cuando los aranceles mutuos alcanzaron las tres cifras; sin embargo, el aumento de las tensiones demuestra la inestabilidad de las relaciones bilaterales.

El mandatario republicano aseguró la semana pasada que iba a exigir a Xi que compre más soja a los agricultores estadounidenses. Por su parte, Pekín anunció que aplicará “tarifas portuarias especiales” a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida que Washington aplica desde abril a los buques vinculados a China.