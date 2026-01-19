Hay Festival Cartagena 2026 reúne a las grandes voces de la literatura internacional

El Hay Festival Cartagena de Indias celebrará su vigésima primera edición entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026 con una ambiciosa programación internacional de literatura que reunirá a algunos de los escritores más influyentes del panorama contemporáneo. Autores provenientes de Europa, América Latina y Norteamérica participarán en conversaciones que abordan memoria histórica, justicia, democracia, identidad y experimentación narrativa, consolidando al festival como uno de los principales espacios de pensamiento y cultura del mundo hispanohablante.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La edición 2026 contará con más de 180 invitados de 25 países y una programación que sitúa a la literatura como eje central del diálogo cultural. Las actividades literarias internacionales se desarrollarán a lo largo de cuatro días en distintos escenarios de Cartagena, con encuentros abiertos al público que combinan conversación, análisis de obra y reflexión crítica.

Uno de los momentos centrales del festival tendrá lugar el sábado 31 de enero, con la participación del escritor español Javier Cercas, quien participará de dos encuentros: con Juan Gabriel Vásquez, primero, en donde recorrerá su obra, incluyendo su más reciente publicación El loco de Dios en el fin del mundo, y luego junto con la argentina Leila Guerriero y Mabel Lara, con quienes conversará sobre memoria, verdad e historia.

Cercas, autor también de novelas clave como Soldados de Salamina, Anatomía de un instante y El impostor, es una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea. Su obra se caracteriza por desdibujar las fronteras entre historia y ficción para interrogar la memoria colectiva y los relatos oficiales del pasado.De España estará también el novelista Santiago Posteguillo quien reflexionará sobre el poder de la novela histórica para acercar el pasado a nuevos públicos, a partir de su reconocida obra sobre la antigua Roma.

También se destaca la participación del jurista y escritor británico Philippe Sands quien como parte de la programación del viernes 30, conversará sobre la justicia ante lo irreparable, junto a Julieta Lemaitre y Anna Rubesame, con moderación de Juanita Goebertus. Sands, autor de libros fundamentales sobre derecho internacional y memoria histórica, ha desarrollado una obra que combina investigación jurídica y narración literaria para analizar crímenes de lesa humanidad, responsabilidad estatal y los límites de la justicia frente al daño irreparable.

El mismo día, el escritor compartirá mesa con Omra Boehm y Pankaj Mishra, con moderación de Hector Abad Faciolince, intentando resolver las dudas relacionadas con el final del orden mundial como lo conocemos. El sábado 31, Sands conversará sobre los vínculos entre dos de las dictaduras más terribles del siglo XX, la de Pinochet en Chile y la de la alemania nazi, presentes en su más reciente libro, Calle Londres 38.

La programación internacional incluye también la participación de la filósofa y escritora Lea Ypi, reconocida por su capacidad para articular experiencia personal y pensamiento político. Ypi ha ganado amplio reconocimiento por sus reflexiones sobre libertad, desigualdad y democracia, aportando una mirada crítica sobre las tensiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

La escritora narró su infancia durante la Albania comunista en Libre, con el que recibió premios como el Ondaatje de la Royal Society of Literature y el Slightly Foxed First Biography Prize. En Fronteras de clase acaba de recopilar tres ensayos políticos sobre desigualdad, migración y ciudadanía. Y en su más reciente obra, Indignidad. Una vida recreada, vuelve a entretejer historia familiar y política, al reconstruir la vida de su abuela a través de archivos de la policía secreta, en un relato sobre dignidad individual y colectiva en contextos de represión y transición.

Desde Francia, la dramaturga y novelista Yasmina Reza llegará a Cartagena con una obra ampliamente reconocida por su agudeza psicológica y su exploración de las dinámicas de poder en las relaciones humanas. Reza es una de las autoras más representadas del teatro contemporáneo y una figura central en el diálogo entre literatura y escena. En su último libro, Casos reales, entrelaza recuerdos personales y crónicas de juicios para indagar en la fragilidad moral y la imperfección cotidiana. Una observación psicológica y mordaz de lo humano, escrita mediante textos concisos e incisivos.

También estará presente el autor alemán Daniel Kehlmann, referente de la narrativa europea actual, quien participará en conversaciones centradas en los cruces entre historia, ciencia y ficción. Kehlmann es conocido por novelas como La medida del mundo y Tyll, en las que combina rigor intelectual, ironía y experimentación formal. El autor sostendrá una conversación sobre el dilema ético del director respondiendo a la pregunta de cómo terminó uno de los directores de cine más importantes de su época, G. W. Pabst, trabajando para Joseph Goebbels.

Desde Estados Unidos, Amor Towles se suma a la programación como uno de los novelistas más leídos de la última década. Sus obras, celebradas por su elegancia narrativa y profundidad emocional, exploran el paso del tiempo, las transformaciones personales y las estructuras sociales que moldean la experiencia individual. En Mesa para dos, reúne seis relatos que transcurren alrededor del año 2000, y una novela breve, ambientada en la Edad de Oro de Hollywood. Aparentemente, no hay conexión entre las historias, pero sus personajes abordan asuntos tan universales como la búsqueda de la felicidad, el poder del dinero o la subversión de las convenciones sociales.

La escritora angloamericana Katie Kitamura también aportará una mirada sobria y precisa sobre la intimidad, el lenguaje y las relaciones de poder. Su obra ha sido destacada por examinar las tensiones invisibles que atraviesan los vínculos humanos y los espacios privados.

Por su lado, la autora danesa Janne Teller regresará al Hay Festival con una propuesta literaria marcada por la reflexión ética y filosófica. Reconocida por novelas que plantean preguntas incómodas sobre el sentido de la vida y la moral contemporánea, Teller es una de las voces más provocadoras de la literatura europea actual.

La literatura latinoamericana tendrá una presencia destacada con la participación del escritor cubano Leonardo Padura, quien conversará con Juan Gabriel Vásquez sobre historia, memoria y novela política. Padura es una de las figuras más relevantes de la narrativa en español y ha desarrollado una obra que examina críticamente la realidad cubana y latinoamericana.

También estará en Cartagena el argentino Pedro Mairal, una de las voces más representativas de la narrativa contemporánea del Cono Sur, quien participará en una conversación sobre juventud, deseo y las transformaciones de la vida adulta. Su escritura se caracteriza por una mirada íntima y aguda sobre las tensiones emocionales y generacionales.

Como todos los años, la programación incluirá propuestas que amplían los límites de la narrativa tradicional. El autor y artista visual Richard McGuire participará en una conversación sobre Here, una obra que integra imagen, tiempo y espacio para redefinir la experiencia de lectura.

Con esta programación internacional, el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 reafirma su vocación como un espacio de diálogo global donde la literatura funciona como herramienta de análisis crítico y encuentro cultural. La ciudad de Cartagena volverá a convertirse en un punto de convergencia para escritores, lectores y pensadores que buscan comprender el mundo contemporáneo a través de las historias.