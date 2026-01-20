Espero que Nariño tenga una salvaguarda especial: Gobernador por decreto de emergencia económica

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habló en los micrófonos de 6AM W para hablar y entregar detalles de la reunión entre el Gobierno Nacional y gobernadores, en la que expresaron sus inconformidades por posibles efectos del decreto de la emergencia económica.

“Se abrió un espacio técnico del Gobierno Nacional, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior y creo que se dejaron planteados, en caso nuestro, dos temas que me parecen muy importantes”, dijo

Y agregó: “Esto tiene que superar la discusión política y jurídica de parte nuestra, porque quien tiene que arreglar jurídicamente si el decreto es constitucional o no es la Corte Constitucional”.

"El Gobierno Nacional debe ayudarnos con estrategias para poder salir al exterior con nuestros productos, actualmente no hay suficientes puertos para esto". Luis Alfonso Escobar, Gobernador de Nariño en su participación en el panel: Las regiones como la despensa agrícola nacional: retos y oportunidades.

Las consecuencias de que se aplique el decreto

Además, dijo que si el decreto se aplicara, “los gobernadores, en mi caso, lo que hemos propuesto es que debe haber una salvaguarda, es decir, que nos permitan ganar, que el presupuesto que hemos hecho en 2026 no se nos vea reducido porque si no la crisis fiscal se nos traslada a los departamentos”.

Del mismo modo, dijo, según él, los estudios que hace el Banco Mundial pueden tener unas deficiencias que efectivamente pueden llevar vayan a demostrar en esa mesa técnica que “hay unos departamentos que seguramente le pueden aportar en impuestos al Gobierno, pero otros que van a ver reducidas sus rentas”.

Finalmente, reiteró que “la situación de constitucionalidad de la medida tendrá que definirla la Corte Constitucional, y yo espero que, dada la aplicación de ello, el departamento de Nariño tenga una salvaguarda especial en las rentas que se va a ver perjudicada”.

