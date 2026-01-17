¿El Gobernador de Nariño está en contra del decreto de emergencia económica? Esta es su postura

Pasto - Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar aclaró su posición frente al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional señalando preocupaciones puntuales relacionadas con las medidas sobre el impuesto al consumo de tabaco y el IVA a los licores advirtiendo un impacto negativo en las finanzas de los departamentos.

Respecto a la reunión con la Federación de Departamentos, Escobar explicó que no fue posible adoptar una postura unificada entre los gobernadores, debido a que el efecto del decreto no es el mismo en todos los territorios, por ello señaló que cualquier decisión frente a la aplicación del decreto es individual y que los gobernadores no tienen competencia para declarar su inconstitucionalidad, ya que hacerlo podría derivar en responsabilidades penales por prevaricato.

El mandatario departamental indicó que, aunque se aparta de posiciones jurídicas de ese tipo, reconoce la necesidad de abrir canales de diálogo con el Gobierno nacional, por lo que confirmó su participación en la reunión citada con con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con el Ministerio de Hacienda, con el fin de que una comisión de gobernadores exponga, con datos propios, los impactos reales del decreto en cada región.

¿Cómo afecta el decreto de emergencia económica a Nariño?

El mandatario nariñense explicó que uno de los principales riesgos está en la posible reducción de ingresos por rentas al departamento, señaló que un incremento significativo en el precio del aguardiente podría generar una caída proporcional en la demanda, afectando de manera directa las rentas con las que se financian sectores como salud, educación y deporte.

También aseguró que un aumento en los impuestos al tabaco podría fortalecer el contrabando en zonas de frontera, alimentando economías ilegales y rentas criminales.

“Supongan ustedes que el aguardiente hoy vale 46 mil pesos y, con un impuesto de estos, pasa a costar alrededor de 65 mil pesos. La elasticidad precio de la demanda es de uno, es decir, si el precio sube un 40 %, la demanda se reduce en un 40 % y, por esa vía, mis ingresos también se reducen en un 40 %”.

El gobernador señaló que el aumento en los precios del licor también podría incentivar el consumo de productos adulterados, con consecuencias negativas para la salud pública.

Indicó que estos elementos harán parte del análisis que se presentará al Gobierno nacional en la reunión anunciada para el próximo lunes, donde cada departamento expondrá su postura y cifras concretas frente a la medida, lo que no significa que el mandatario vaya a dejar de aplicar el decreto en el departamento.