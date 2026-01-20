En Risaralda, distribuidores de combustibles ven positiva la reducción del precio en la gasolina

Risaralda

Desde Imzacom, gremio que agrupa a los distribuidores minoristas de combustibles, señalaron que la disminución de 300 pesos por galón, anunciada por los ministros de Hacienda y Minas, es una consecuencia directa de que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya no presenta déficit.

Sin embargo, el gremio manifestó que, aunque, el mensaje es alentador para la economía, la expectativa era mayor, teniendo en cuenta que, según sus cálculos, en Colombia la gasolina sigue costando entre 3.000 y 3.500 pesos por encima del precio internacional.

Lea también: Mesa de crisis en Pereira deja compromisos de pago de la Nueva EPS para evitar colapso en hospitales

Jose Alberto Arias, presidente ejecutivo en Risaralda de esta agremiación, señaló que menores precios en los combustibles generan mayor movilidad, impulsan sectores como el turismo, la hotelería, el comercio, dinamizando el consumo en general.

“Obviamente nosotros esperábamos un poco más. En términos generales es muy importante esta noticia porque esto va a dinamizar otros sectores en la medida en que se empiecen a hacer reducciones significativas en el precio de la gasolina, pues esto generará una dinámica económica muy importante y por consiguiente la economía tenderá a reactivarse mucho más. Es un mensaje que los distribuidores minoristas también recibimos con agrado, con beneplácito.”

Le puede interesar: La Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana por riesgo extremo en tres municipios de Risaralda

Finalmente, los distribuidores de combustibles señalaron que están a la espera de que el Gobierno expida la resolución oficial que confirme la rebaja y precise si habrá nuevas reducciones en los próximos meses, tanto en el precio de la gasolina como en el valor final que pagarán los consumidores en todo el país.