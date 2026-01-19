Hospital Alma Mater ya pagó las primas de diciembre y salarios a quienes ganan hasta cuatro millones

Medellín

Este lunes se llevó a cabo un plantón de empleados del Hospital Alma Mater en Medellín, quienes protestaron por la crisis hospitalaria ; algunos lo hicieron portando carteles manifestando un SOS del centro médico, escasez de alimentos y la situación económica. Pero no fue muy concurrida.

Ante esa manifestación, Caracol Radio consultó al Hospital Alma Mater para conocer cómo está la situación de pagos de los empleados y manifestaron que el pasado viernes 16 de enero y este lunes 19 del mismo mes llegaron algunos pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y algunas EPS , con lo que se pudo hacer algunos pagos a quienes ganan salarios de hasta cuatro millones de pesos.

Explicaron que con ese dinero lograron pagar la totalidad de las primas de diciembre y el 100% del salario a las personas que ganan hasta cuatro millones de pesos, tanto al personal asistencial como administrativo. Se espera que en el transcurso de la semana llegue más dinero y se pueda cumplir con el otro personal que trabaja en el Alma Mater.