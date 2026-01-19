Hospital Alma Mater ya pagó las primas de diciembre y salarios a quienes ganan hasta cuatro millones
Se espera que en el transcurso de esta semana el centro médico pueda recibir más pagos, con lo que se espera ir poniendo al día con el otro personal cuyos pagos son superiores.
Medellín
Este lunes se llevó a cabo un plantón de empleados del Hospital Alma Mater en Medellín, quienes protestaron por la crisis hospitalaria; algunos lo hicieron portando carteles manifestando un SOS del centro médico, escasez de alimentos y la situación económica. Pero no fue muy concurrida.
Ante esa manifestación, Caracol Radio consultó al Hospital Alma Mater para conocer cómo está la situación de pagos de los empleados y manifestaron que el pasado viernes 16 de enero y este lunes 19 del mismo mes llegaron algunos pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y algunas EPS, con lo que se pudo hacer algunos pagos a quienes ganan salarios de hasta cuatro millones de pesos.
Explicaron que con ese dinero lograron pagar la totalidad de las primas de diciembre y el 100% del salario a las personas que ganan hasta cuatro millones de pesos, tanto al personal asistencial como administrativo. Se espera que en el transcurso de la semana llegue más dinero y se pueda cumplir con el otro personal que trabaja en el Alma Mater.