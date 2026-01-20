¿Quiénes son los candidatos que van a las consultas presidenciales de marzo?

Faltan solo 47 días para que los colombianos asistan a la urnas para las consultas interpartidistas del 8 de marzo, y 131 días para la primera vuelta presidencial, del 31 de mayo.

La Registraduría terminó ayer, 19 de enero, de revisar todas las firmas de los candidatos que no tienen partido político. En total, avalaron a 15 aspirantes que alcanzaron el mínimo de 635 mil firmas.

Se trata de Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Carlos Caicedo, Abelardo de la Espriella, Leonardo Huerta, Sondra Mccollins, Carlos Felipe Córdoba y Daniel Palacios.

Es clave mencionar que de esos 15 candidatos, no todos van a la primera vuelta presidencial, y hay quienes van antes a consultas para medirse antes de la primera vuelta.

Primero, está la Gran Consulta por Colombia y las personas que se identifiquen con la derecha y centro derecha podrán elegir entre Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Davila, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Cárdenas, Paloma Valencia, que va por el Centro Democrático, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa.

Ahora, en la consulta del petrismo, del Pacto Amplio participarían Iván Cepeda, si se lo permite el Consejo Nacional Electoral (CNE); Roy Barreras, que va con su partido La Fuerza; Camilo Romero, que está buscando aval, y posiblemente Daniel Quintero, porque también tiene problemas con el CNE.

Y, finalmente, se estaría cocinando una posible consulta de centro que está armando la exalcaldesa Claudia López, quien está en conversaciones con Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo, Luis Carlos Reyes y Leonardo Huerta.

Entonces, serían tres consultas; de allí tendrán que salir 3 candidatos que van a competir por la Presidencia con los que van directos a la primera vuelta como Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Maurice Armitage, Mauricio Lizcano y otros.

Es de recordar que el próximo 6 de febrero vence el plazo para que los precandidatos se postulen ante la Registraduría para participar en las consultas.